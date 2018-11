Oni naňho kydajú a on... Ibi, to je už príliš!

BRATISLAVA: Prekonal sa! Ibrahim Maiga (55), ktorý do súťaže prišiel s celebritným tímom, poriadne šokoval. Prípadnú výhru totiž plánoval rozdeliť medzi všetkých súťažiacich, a to i napriek tomu, že ho niektorí vôbec nešetrili.

Najväčším dobrákom na Farme je jednoznačne Ibrahim Maiga (55), ktorého si diváci obľúbili najmä vďaka jeho srdečnosti a nekonfliktnej povahe. V posledných dňoch však už aj jemu párkrát praskli nervy a do konfliktov sa dostal hneď s niekoľkými súťažiacimi, ktorí si nedávali servítku pred ústa a Ibimu poriadne poza jeho chrbát naložili. Možno aj preto sa práve Ibi tentokrát stal druhým duelantom, keď ho vyzval na súboj Dominik Porubský.

V dome pravdy sa Ibi opäť zmenil na dobráčiska, ako ho poznáme, a súperovi odkryl svoje zámery s prípadnou výhrou. „Keby som ja vyhral tie peniaze, ja by som dal každému z vás. Rozdelil by som to podľa toho, kto najdlhšie vydržal, každý by dostal nejaký balík. Veľa ľudí tu má ťažký osud a keďže tu na Farme nechávajú kus života, nebolo by na škodu z tej sumy dať každému niečo. Čo by zostalo, dal by som na charitu." Spevák a herec si je pritom vedomý toho, ako sa k nemu správajú jeho súperi zo súťaže. „To sú ľudia, ktorí mi vždy povedali, že mi veria, a že máme priateľský vzťah, ale vidíš to...” sklamane konštatoval.

Ibi však duel nakoniec prehral, a s Farmou sa tak musel včera definitívne rozlúčiť. S ostatnými farmármi sa teda podelil aspoň o morálne zásady. „Každému sa zídu tie peniaze, ale nie za každú cenu. Peniaze sa dajú zarobiť aj iným spôsobom a nemusí sa tu predať dôstojnosť a česť.” Svojim súperom sa dokonca ospravedlnil. „Mal som možnosť testovať sám seba a zistil som, že aj Ibi má chyby. A tak by som sa chcel ospravedlniť všetkým, ktorých som urazil alebo sa ich dotkol tým, že som sa prestal ovládať. Nech mi odpustia. Ďakujem, že ste stáli pri mne a mám vás rád. A kydal som na vás v rámci tých emócií, odpusťte mi, prosím vás pekne. Viem, že to pre vás nie je jednoduché a je tu ponorka, takú dlhú dobu byť spolu. Hocikto by tu bol, tak by mal problém aj s druhými,” odkázal počas emotívnej rozlúčky.

Čerstvý exfarmár však odchádza so vztýčenou hlavou. „Ja odchádzam ako víťaz, lebo som nezahanbil seba ani svoju rodinu. Nemám sa za čo hanbiť a to je moja výhra. To by som nevymenil ani za tie peniaze, čo sú tam na konci.​”

Zvyšní farmári sa veru majú od neho čo učiť, preto dúfajme, že si vezmú Ibiho slová k srdcu. Už po víkende sa dozvieme meno nového farmára týždňa.