Chodiaca faloš? Vyradená farmárka ukázala svoju druhú tvár

Už nemá čo stratiť. Najstaršia žena spomedzi súťažiacich Renáta Greschner nezvládla vyraďovaciu disciplínu a jej sen o výhre sa nadobro rozplynul. A s ním akoby sa rozplynula aj maska, ktorú si mesiace úzkostlivo strážila. „Ja fandím Peťovi, on sa tak teraz otvoril nám všetkým," nechala sa počuť Renáta večer pred vyraďovačkou. Vyjadrenie prekvapilo o to viac, že len nedávno sa všetci farmári rozhodli zničiť nedotknuteľnú trojicu, ktorú tvorili práve Peter Harezník (38), Michaela Štefániková (33) a Tatiana Brunayová (31).

No ešte viac Renáta prekvapila po tom, čo ako posledná dobehla do cieľa a zo súťaže o výhru vypadla. Kým ju Peter utešoval, ona naložila svojim ženským súperkám. „Ja to beriem tak, že Farma nie je len o zrkadle a púdri. Aj Dadka aj Kajka, to sú pre mňa také figúrky v hre. Už mali byť dávno doma a mal tu byť niekto druhý,” vyhlásila.

Narážala tak pravdepodobne na duel medzi Karin Dvořákovou (25) a Martinom Šmahelom (36), kedy blondínka zvíťazila a oddaného pracanta poslala domov. Aj keď Renáta mala so Šmahelom veľmi dobrý vzťah, pred duelom si paradoxne želala, aby sa na Farmu vrátila práve Karin. Teraz, zdá sa, svoje rozhodnutie ľutuje. „To, že je Karin takto ďaleko, je aj naša zodpovednosť a naše zrkadlo. Neurobili sme možno všetko tak, aby tu zostali iní ľudia, a tí, ktorí mali, tak aby vypadli," priznala si chybu aj na svojej strane.

Peter však nie je jediný, komu Renáta drží palce. Vo svojej taktike sa rozhodla pokračovať a podporu prišla vyjadriť aj Milanovi Vysokaiovi (35) a Dominikovi Porubskému (20), ktorých odchytila osamote v senníku. „Jediné, čo si želám, počúvajte ma, chalani. Je to o vás, táto farma, o vás dvoch, v mojich očiach. O vás dvoch. Ja vás prosím, zajtra, pozajtra, ja neviem, čo bude, ale ty kokos..." predniesla s plačom reč, ktorú však nedokončila.

Ženy ale ležia v žalúdku aj chlapom, ktorí v súťaži zostali. „Som prekvapený z nej, sme ju asi dosť podcenili v tejto hre," priznal Dominik. „Určite to niekto vyhrá, ale je*lo by ma, keby to bola Karina," pridal sa Milan. Dominik sa dokonca obrátil už aj proti svojej dobrej kamarátke Daniele Urbanovej. „Dada sa dostala ďaleko kvôli mne, lebo ja som jej ten prvý týždeň tak dosť pomohol. Nemrzí ma to, že som ochraňoval Dadu, ale mrzí ma, že sa tak zmenila, hlavne aj vyjadrovaním, taká nervná je, odvráva..." sklamane skonštatoval Dominik po tom, ako Milan pred ním nešetril kritikou na jej adresu. „Keby vyhrala Dada, ja sa zbláznim!" posťažoval sa Milan neskôr Dominikovi a Renáte. „​Ani to nevyslovuj," podporila ho Renáta.

Ako spomenula Evelyn, vypadnutí súťažiaci budú mať na Farme ešte jednu dôležitú úlohu. Bude teda zaujímavé sledovať, ako sa ešte Renáte podarí zamiešať karty a vzťahy.