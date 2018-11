Speváčka Mamba 9 dní po náročnom pôrode: Komplikácie... Znova v nemocnici, museli ju operovať!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami sa stala šťastnou mamou a svojmu partnerovi, tanečníkovi Tonymu Poruchovi (28), porodila synčeka Manola. Hoci majú niektoré mamičky rýchly a bezproblémový pôrod, speváčka Mamba Dasha Šarközyová (28) si prešla ťažkou skúškou, na ktorej konci ju však čakal jej uzlíček radosti. Po prepustení domov sa však musela vrátiť do nemocnice.

Patrila medzi najrozkošnejšie a najzdielnejšie tehuľky slovenského šoubiznisu. So svojou radosťou z očakávania malého synčeka sa delila so svojimi fanúšikmi. Odrazu nastalo ticho a fanúšikom bolo jasné, že z Mamby je už zrejme šťastná mamina.

Fotkou synčeka sa pochválila na sociálnej sieti nielen speváčka, ale aj jej partner Tony. Hrdí rodičia len ťažko vyjadrujú neskonalé šťastie, ktoré prežívajú po tom, ako si malého Manola priviedli domov. Napriek radosti prežila Mamba aj ťažké obdobie – kvôli zdravotným komplikáciám.

So svojou radosťou sa šťastní rodičia pochválili na Instagrame. Zdroj: Instagram T.P.

O priebehu svojho pôrodu aj o tom, prečo si dala pauzu od príspevkov na Instagrame, informovala svojich fanúšikov prostredníctvom fotky z nemocnice. „Táto fotka vznikla 3 dni po pôrode. Mám na nej už tretiu infúziu krvi. Celkom sranda - veď kto môže povedať, že na Halloween pil ozajstnú krv? Kľudne ma volajte nenásytná upírka,” napísala brunetka.

Mamba skončila po pôrode opäť v nemocnici. Zdroj: Instagram D.S.

Nie každý pôrod je prechádzka ružovou záhradou a každá rodička ho prežíva inak. Hoci sú mamičky, ktoré majú svoje ratolesti pri sebe za pár chvíľ, iné sa trápia aj niekoľko hodín. Mamba priznala, že ten jej ľahký rozhodne nebol. Svojho synčeka sa dočkala po dlhých dvanástich hodinách a ako sama tvrdí, neželala by to nikomu.

„Počas môjho pôrodu vedľa mňa porodili ďalšie 4 ženy, ktoré som počula, ktorým som závidela, že to majú za sebou. V istom momente sa pôrod zastavil a vyzeralo, že to proste nepôjde. Prvýkrát som zažila tak obrovský pocit zúfalstva, že s ním prišlo zmierenie s tým najhorším,” píše otvorene Dasha.

S Tonym sú šťastní rodičia malého Manola. Zdroj: Jan Zemiar

Po jej boku však neochvejne stál jej snúbenec, ktorý bol a je pre ňu silnou oporou. „Pozrieš sa vedľa seba a vidíš totálne zúfalstvo na tvári muža, ktorého miluješ viac než seba. Ktorý vidí, že si to vzdala. V skratke, pochopila som, že porodiť je naozaj najťažšia vec v živote a že je to ďaleko za hranicou únosnosti. Keď to celé skončilo, bola som šťastná, že sme s malinkým živí a zdraví,” vydýchla si nakoniec čerstvá mamička.

Aj napriek ťažkostiam počas pôrodu sa dnes teší z rozkošného synčeka. Na pár dní však musela od neho predsa len odísť a vrátiť sa do nemocnice. „Po prepustení som mala doma bolesti a komplikácie, ktoré sa mi nezdali, tak som sa vybrala na kontrolu a bola mi zistená alergia na šicí materiál, čo spôsobilo otvorenie celej popôrodnej rany. Vrátila som sa späť do nemocnice, kde ma v anestéze operovali - zošívali tretíkrát,” rozpráva o svojom trápení.

Mnohé mamy prejdu ťažkým obdobím počas a po pôrode a aj Mamba je len človek. Je vďačná za otca svojho dieťaťa, ktorý ju zastúpil pri starostlivosti o Manola, kým bola v nemocnici. „Nemohla som si želať lepšieho muža, väčšiu oporu,” vyznáva sa dojemne speváčka. Dashi prajeme rýchle uzdravenie, aby sa čím skôr mohla vrátiť k milovaným mužom jej života.

Dashine úprimné slová o pôrode, komplikáciách a životných prioritách. Zdroj: Instagram D.S.