Speváčka Mamba s partnerom krátko po pôrode šokujú: Striedavá starostlivosť o malého Manola!

BRATISLAVA - Speváčka Dáša Šarközyová (28), známa skôr ako Mamba Dasha, a jej partner, tanečník Tony Porucha (28), si užívajú rodičovstvo plnými dúškami. Aj keď starostlivosť o malé bábätko dá väčšine žien poriadne zabrať, speváčka srší energiou a známky únavy by ste na nej hľadali márne. Na otázku, ako to robí, prišla šokujúca odpoveď: striedavá starostlivosť!

Speváčka a tanečník sú rodičmi iba necelé tri mesiace, no výletom do spoločnosti sa nevyhýbajú. Na otvorenie novej kaviarne v Bratislave zavítali aj s malým Manolom. Ak by ste však čakali nevrlú mamičku s kruhmi pod očami, mýlite sa. Mamba má totiž energie aj na rozdávanie. Keďže kávu v tomto období piť nemôže, zariadila si to inak.

O relax sa jej stará práve partner Tony. Ten jej so starostlivosťou pomáha, a nie zrovna málo.prezradil Tony detaily ich režimu. Mamba si výpomoc nevie vynachváliť a uvedomuje si, že v tomto smere má doma skôr výnimku.radí budúcim mamičkám.

Dvojica popri rodičovských povinnostiach nezanevrela ani na ich nákazlivý humor a pojašenosť, ktorými sú známi a ľudí stále bavia prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach. Žartom sa snažia riešiť väčšinu situácií a dobrú náladu postupne prenášajú aj na ich potomka. A ten, zdá sa, bude po rodičoch. "Teraz sa mu začína tak nejako vyvíjať tá osobnosť a naozaj začína vyzerať, že bude jemne pojašený, takže sa tešíme z toho, že budeme mať ďalšieho parťáka, ktorý nám bude rozumieť," smeje sa mamička a dodáva, že rodičovstvo pre nich neznamená prepadnúť nudnému životu a seknúť s tým, čo ich baví.

Zdroj: Vlado Anjel

Reč pri tom padla aj na duet Shallow, ktorý Mamba a Tony pred pár dňami prespievali a na internete žne veľký úspech. Či táto vtipná dvojka plánuje spievať aj naďalej a na kedy ohlásili svadbu, to sa dozviete z videorozhovoru vyššie v článku.