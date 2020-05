Vylomené dvere a... Čierny víkend speváčky Mamby: ZLODEJ im vykradol dom!

Mamba Dasha Šarközyová a jej partner Tony Porucha sa na sociálnych sieťach neraz pochválili, že si plnia sen a stavajú si rodinný domček, v ktorom budú vychovávať svojho synčeka Manola. Hniezdočko lásky budujú pomaly, pretože museli v ceste za svojim cieľom prekonať už niekoľko prekážok. A teraz sa im do cesty postavila ďalšia.

Cez víkend totiž prišli do svojej novostavby a zbadali vylomené dvere. V dome, v ktorom aktuálne nie je ešte žiadne vybavenie, len základné technické veci potrebné na fungovanie stavby. No aj tak sa našlo niečo, čo zlodejovi stálo za ukradnutie. „Ďakujeme tomu, kto si prišiel zobrať náš bojler. Snáď poslúži,“ napísala ironicky speváčka.

„Sranda je, že sme vedľa seba tri rovnaké, neobývané domy - ale vykradli len náš. Už mám pocit, že nikdy náš dom nedokončíme. Stále nás prekvapí niečo nové, čo sa pokazí, zmizne alebo je zle urobené a treba urobiť znova. Ja viem, že mať dom je ťažký oriešok, ale že to bude až takýto nekončiaci príbeh, to som si naozaj nemyslela,“ napísala k záberu vylomených dverí na Instagrame Mamba.

Napriek všetkému však nestráca nádej, že raz všetko úspešne dokončia. „Snažíme sa aj napriek tomu zostať pozitívni a vydržať... Stále si opakujeme, aké to bude krásne, keď už to bude hotové a to je jediné, čo nás drží pri zdravom rozume. Tak snáď niekedy,“ dodala Šarközyová. Tak snáď bola toto už naozaj posledná prekážka!