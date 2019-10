Spor Bičana s exmanželkou vrcholí: Zasiahol exekútor!

Dôvodom sporu sa stalo výživné na deti. Súd sa síce priklonil na stranu Bičana, ktorý požadoval striedavú starostlivosť, no zároveň mu určil povinnosť platiť na ne výživné. To moderátor odmietol a do ich šarvátky nakoniec musel zasiahnuť exekútor, o čom najnovšie informoval Nový čas.

Andrej sa totiž vyjadril, že odmieta dotovať bývalú manželku a jej podnikanie, z čoho zjavné, že má za to, že by peniaze nepoputovali na potreby ich dvoch dcér. „V žiadnom prípade nebudem financovať podnikanie svojej exmanželky a prípadne jej plastické operácie. Deťom zabezpečujem všetko. Dôvod platiť matke do rúk nevidím,” povedal pred časom pre spomínaný denník s tým, že by svojim potomkom dal aj to posledné, čo má.

Spokojná rodinka Bičanovcov je už minulosťou. Bývalí manželia sa rozviedli a deti sú v striedavej starostlivosti.

Andrej Bičan s aktuálnou priateľkou Michaelou (24) Zdroj: Jan Zemiar

Jeho búrenie sa voči súdnemu rozhodnutiu však napokon nemalo žiadny zmysel. Do sporu sa aktuálne zapojil exekútor, a tak sa predsa len nejaké tie peniaze k Edite začali dostávať. „Exekútor po deviatich mesiacoch čakania vymohol časť výživného,” uviedla pre Nový čas moderátorova exmanželka.