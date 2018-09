Extrémne pikantná Tvár: Partlová v gaťkách, horúca bozkávačka Fialovej so zajačikom a... Dangl odpadol!

BRATISLAVA - Tak toto bolo naozaj silné! Už tretí týždeň majú markizácki diváci možnosť sledovať najnovšiu sériu šou Tvoja tvár znie povedome. A ako to už býva zvykom, opäť sa má o čom hovoriť. Posledné kolo bolo totiž doslova nadupané sexom a emóciami!

Úvod populárnej relácie mali pod taktovkou Lenka Vavrinčíková, Barbora Švidraňová, Emma Drobná a Mirka Partlová. Dievčatá divákov preniesli na Moulin Rouge a predviedli ikonické číslo Lady Marmelade. A že sa posnažili! Známy klip napodobnili takmer do bodky presne a ukázali sa v mimoriadne sexi outfitoch. Najviac si to „zlízla“ práve Mirka, ktorá sa na javisku objavila iba v úsporných nohavičkách.

Mirka Partlová, Lenka Vavrinčíková,Barbora Švidraňová a Emma Drobná sa postarali o poriadne sexi úvod. Zdroj: TV MARKÍZA

Pozornosť zaujal aj mladý herec Dárius Koči, ktorý sa zahral na slávneho Justina Biebera. Odhalenému hercovi nedokázala odolať ani porotkyňa Zuzana Fialová, ktorá sa ním na záver čísla nechala zlanáriť na pódium. To, čo prišlo po tom, však zrejme čakal málokto. Dárius totiž brunetku usadil na stoličku a na pódiu sa razom začala odohrávať scéna ako z filmu.

Dárius Koči ako Justin Bieber. Zdroj: TV MARKÍZA

Dárius zaujal aj porotkyňu Zuzanu Fialovú, s ktorou predviedol takúto odvážnu scénku. Zdroj: TV MARKÍZA

Obaja sa začali bozkávať. Samozrejme, išlo iba o dobre nafingovanú situáciu, no Zuzana si pri hodnotení neodpustila uštipačný komentár. „Perfektne sa hýbeš, máš brutálnu kondíciu, dobre sa bozkávaš. To, že vieš spievať, sme vedeli už predtým... Teraz toho zase vieme viac,“ vyjadrila sa po Dáriusovom vystúpení.

Absolútnou bodkou nedeľného večera sa stala Jasmina Alagič, ktorá napokon stala aj víťazkou. Moderátorka napodobňovala Věru Bílu a za svoj výkon si odniesla krásnych 54 bodov. „Ty si sa tam zjavila a ja som odpadol,“ vyjadril sa Dano Dangl na adresu výkonu moderátorky, ktorá od Markízy dostala poukážku v hodnote 1000 eur.

A ako to u víťazov býva zvykom, venovala ju dobročinnej organizácii. „Tieto peniažky pôjdu na neziskovú organizáciu Lesan, ktorá pomáha deťom so zdravotným znevýhodnením. Verím, že sa potešia,“ povedala kráska, ktorú budúci týždeň diváciu uvidia v roli Jimma Morrisona zo Skupiny The Doors.

T akto to bude vyzerať v treťom kole:

Jasmina Alagič - Věra Bílá, nabudúce Jim Morrison

Zdroj: TV MARKÍZA

Dárius Koči - Justinn Bieber, nabudúce Guns N' Roses

Zdroj: TV MARKÍZA

Juraj Loj - The Clash, nabudúce Meryl Streep

Zdroj: TV MARKÍZA

Zuzana Haasová - Charlie Chaplin, nabudúce Tatu

Zdroj: TV MARKÍZA

Ivana Regešová - Ozzy Osbourne, nabudúce Beyoncé

Zdroj: TV MARKÍZA

Mária Bartaloš - Meghan Trainor, nabudúce Ciara

Zdroj: TV MARKÍZA

Martin Niodým - Ivan Mládek, nabudúce Scooter

Zdroj: TV MARKÍZA

Miro Šmajda - Janis Joplin, nabudúce Chubby Checker

Zdroj: TV MARKÍZA