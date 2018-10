Náhla ZMENA v porote Tvojej tváre: Neuveríte, kto nahradí Dangla!

Už z upútavok na nadchádzajúcu časť je zrejmé, že Dano Dangl bude v porote chýbať. Na jeho mieste však nesedí len tak hocikto. Vymenila ho sama legendárna Helena Vondáčková! Zaujímalo nás, či ide iba o dočasnú absenciu alebo porotcu nahradili definitívne.

„Dano Dangl bol pracovne odcestovaný v zahraničí. Prizvanie hosťujúcej porotkyne bolo vopred dohodnuté, keďže sme o Danovej absencii boli oboznámení od začiatku natáčania,“ povedala nám PR manažérka Markízy Lenka Horáková. Zopakovala sa tak tá istá scéna spred dvoch rokov, kedy za dovolenkujúceho porotcu zaskočila speváčka Tina.

Dana Dangla v porote nahradí Helena Vondráčková. Ide však iba o dočasnú zmenu. Zdroj: TV MARKÍZA

Helena Vondráčková sa zhostí úlohy porotkyne po boku Zuzany Fialovej. Zdroj: TV MARKÍZA

A prečo si do poroty vybrali práve českú ikonu? „Speváčku Helenu Vondráčkovú sme pozvali do poroty aj kvôli jej skúsenostiam z poľskej šou Tvoja tvár znie povedome, ale hlavne je to československá spevácka legenda, ktorá je erudovaná hodnotiť spev a bola prínosom pre účinkujúcich svojimi radami a postrehmi,“ vysvetlila nám Lenka Horáková. No a ako porotcovanie Vondráčkovej dopadne, si môžete pozrieť už túto nedeľu na obrazovkách Markízy.