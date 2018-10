MEGA SEXI Havranová, Regešovej strhli nohavice a Loj... Takto hlboko ešte nikto neklesol!

Otváracím číslom nedeľného večera bola pieseň Mamma Mia! z rovnomenného muzikálu. Juraj Loj sa tak premenil na Meryl Streep, no v momente, keď sa objavil vo výťahu, ešte nikto netušil, akú šou predvedie. Diváci ani porota sa totiž pri blonďatom Jurajovi nevedeli ubrániť záchvatom smiechu.

Juraj Loj odštartoval šou ako Meryl Streep z Mamma Mia. Zdroj: TV MARKÍZA

Ten sa tak postaral o zrejme najvtipnejšie číslo celého večera a jeho skvostné imitovanie ikonickej speváčky sa rozhodne zapíše medzi tie nezabudnuteľné. Ako čerešnička na záver prišiel skok cez stôl porotcov a herec napokon skončil hlavou rovno medzi nohami Mária Kulyho Kollára. „Veľa ľudí už prešlo cez ten stôl tam, ale takto hlboko ešte nikto neklesol,“ okomentoval celú situáciu Pyco a ešte hodnú chvíľu sa na Jurajovi dobre zabával.

Juraj preskočil stôl a napokon skončil rovno medzi nohami porotcu Mária Kulyho Kollára. Zdroj: TV MARKÍZA

Ivana Regešová, ktorá na prvý pohľad neprekypuje žiadnym prehnaným sebavedomím, na seba tento týždeň vzala podobu speváckej divy Beyoncé. Tentokrát však zaujala aj niečím celkom iným, než len klasicky perfektným speváckym výkonom. Na pódiu sa totiž objavila v saku s hlbokým výstrihom a na konci čísla skončila len vo vykrojenom body.

Tanečníci jej totiž strhli nohavice a atraktívna brunetka tak ukázala sexi štíhle nohy, na ktorých mohol počas jej čísla oči nechať najmä Kuly. „Ja som hovorila na tréningoch, že chodiaci sex, ale ja som to nemyslela takto vážne! Veď my musíme teraz čakať, kým stiahnu späť sliny do úst,“ vyhlásila Zuzana Fialová po tom, čo porota Ivanu vychválila do nebies.

Ivana Regešová skončila bez nohavíc. Pred koncom čísla jej ich strhli tanečníci. Zdroj: TV MARKÍZA

A keď už sme pri tých sexi číslach, nemožno opomenúť výkon Mary Havranovej, ktorá bola snáď najväčším prekvapením večera. Diváci aj porota síce po uplynulých kolách vedeli, že drobná umelkyňa so spevom nemá ani najmenší problém, no zrejme netušili, že sa v nej skrýva aj čosi iné. Zvyčajne nežná herečka totiž v rámci napodobňovania speváčky Ciary tancovala ako drak. Rozdiel medzi ňou a profi tanečnicami by ste hľadali len ťažko.

Mary Bartaloš sa stala prekvapením večera. Ako sa totiž ukázalo, nie je len výborná herečka a speváčka, ale aj skvelá tanečnica. Zdroj: TV MARKÍZA

„Čo? Ja som úplne odpadnutý, ty si tak tú choreografiu dala! Ja som sa pozeral, či tam uvidím rozdiel medzi tanečníčkami a tebou a nula. Žiaden rozdiel. To bolo jednoliate. Jedno parádne, parádne, parádne, parádne... Neviem, ako to mám dokončiť,“ nechápal Dano Dangl z Mary, ktorá absolútne vyšla zo svojej komfortnej zóny. Nehovoriac len o tanci. Ryšavka, ktorú väčšinou v spoločnosti vidieť v konzervatívnych outfitoch, to totiž na pódiu odpálila v podväzkoch a v extrémne sexi body, vďaka čomu nikomu neunikol detailný pohľad na jej ženské krivky.

Čerešničkou na torte bolo záverečné vystúpenie celebritných hostí. Tými boli tento týždeň Adela a Viktor Vinczeovci, ktorí sa zahrali na Eltona Johna a Kiki Dee a predviedli ich slávny hit Don't Go Breaking My Heart. Absolútnym víťazom kola sa stal Miro Šmajda ako Chubby Checker. „Ja by som týchto 1000 € rád venoval občianskemu združeniu My, mamy, ktoré pomáha mamám a ich detičkám, ktoré trpia domácim násilím. Toto je pre vás,“ povedal spevák po tom, čo si prevzal poukážku od Nadácie Markíza. .

Víťazom štvrtého kola sa stal Miro Šmajda. Zdroj: TV MARKÍZA

A tako to bude vyzerať v piatom kole:

Jasmina Alagič – Jim Morrison, nabudúce MC Erik a Barbara

Darius Koči - Axl Rose z Guns N' Roses, nabudúce Shirley Bassey

Martin Nikodým – Scooter, nabudúce James Brown & Luciano Pavarotti

Ivana Regešová – Beyoncé, nabudúce Ilona Csáková

Juraj Loj – Meryl Streep, nabudúce Justin Timberlake

Zuzana Haasová – t.A.T.u, nabudúce Cyndi Lauper

Mary Bartaloš – Ciara, nabudúce Eminem

Miro Šmajda – Chubby Checker, nabudúce Bloodhound Gang