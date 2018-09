Kolaps v markizáckej šou: Farmárka sa zrútila a upadla do bezvedomia!

Farmári zažili šok! Jedna zo súťažiacich, Monika Siposová, totiž z ničoho nič stratila vedomie a spadla na zem ako hruška. Spoluhráči a súperi v jednom, najmä Michal Gejdošech a Imro Zambo, sa jej snažili pomôcť a vzkriesiť si ju. Hoci sa im podarilo na moment farmárku prebrať a dostať z nej aspoň odpoveď, kde sa nachádza, bol nutný zásah záchranárov.

Monika sa zviezla na zem, pomôcť sa jej snažili farmári. Zdroj: TV MARKÍZA

Čiernovláska sa pár dní sťažovala na to, že ju bolí hlava. Pravidelne do seba pumpovala lieky proti bolesti a tiež magnézium. Ani to však nedokázalo predísť kolapsu, ktorý bol pravdepodobne zapríčinený vysokými horúčavami a nepravidelným pitným režimom.

Napriek tomu, že zdravotník strávil pri Monike dosť veľa času, kým ju vyšetril, odmeral tlak, naordinoval lieky a preniesol ju do tieňa, niektorí farmári si myslia, že len simuluje. Podľa nich sa jej nechce robiť a bojí sa duelu. Tridsaťsedemročná kaderníčka však nevyzerala na to, že by kolaps len hrala. Je preto otázne, či duel zvládne alebo bude nútená odstúpiť.