Mikla sa zrútil priamo pred kamerami: TOTO položilo známeho búrliváka!

„Keby som nešiel sem, tak sa dám zavrieť dakde. Na dva – tri mesiace. Išiel by som znova na liečenie,“ nechal sa počuť v najnovšej epizóde Farmy, kde sa s touto myšlienkou zveril svojej kamarátke Silvii Šuvadovej. Krátko nato sa úplne opustil.

V príbytku totiž našiel mláďatká myši, ktoré sa spolu s ich mamou rozhodol bezpečne prepraviť na ostrovček v jazere. „Všetky zvery, na ktoré som v živote kričal a škaredo im nadával, mi musia odpustiť. Za toto,“ povedal pri stavaní škatuľky, do ktorej zvieratá bezpečne uložil. Keď sa vrátil späť, taký nadšený už nebol.

Robo našiel mláďatká myši, ktoré prepravil na ostrovček v jazere. Zdroj: TV MARKÍZA

Krátko na to sa zrútil a nedokázal udržať slzy. Zdroj: TV MARKÍZA

Pred kamerami sa úplne zložil a rozplakal. „Odplával som a cestou späť sa mi vybavilo všetko... všetko zlé, čo som v živote urobil. Komukoľvek. Ľuďom, zvieratám. A všetko zlé, čo je v nás,“ zamyslel sa a po tvári mu začali tiecť slzy.

Je teda zjavné, že Robo so svojimi démonmi ešte stále bojuje, a to aj napriek tomu, že diváci si ho naozaj obľúbili a doteraz na Farme neurobil nič, za čo by sa musel hanbiť. „Tak sa to vo mne celé prebralo. Radosť z toho, že som zachránil matku s deťmi a smútok z toho, čo všetko zlé som v živote urobil. Aspoň tie zvieratá mi odpustia,“ dodal s plačom. Nuž, zdá sa, že jeho pobyt v rybárskej osade ešte bude naozaj zaujímavý a fanúšikovia šou sa majú na čo tešiť...

Robo Mikla našiel v osade malé myšky, ktoré sa rozhodol zachrániť. Zdroj: TV MARKÍZA