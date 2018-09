Z Farmy sa stala nudapláž: Mikla ukázal holého bimbasa a Twiinsky... Preboha!!!

BRATISLAVA - Zdá sa, že degradácia na skupinu chudobných našim celebritám na Farme absolútne neprekáža. Práve naopak. Kým noví bohatí aj naďalej viac času ako práci venujú splietaniu intríg a ohováraniu, známe tváre slovenského šoubiznisu sa skôr snažia o to, aby si svoj pobyt v rybárskej osade vzájomne spríjemnili. A najnovšie sa ich voľnočasová zábavka takto zvrtla!

Celebrity sa už od začiatku svojho nástupu na Farmu postarali o pozitívny šok. Makajú totiž bezpochyby viac než druhá skupina, no zato oveľa menej času trávia intrigovaním. A keď už si večer po práci nájdu čas na relax, kolektív sa snažia utužiť rôznymi príjemnými aktivitami. Najnovšie sa podvečer vybrali na kúpačku do jazera.

Nebolo by na tom nič zvláštne, keby sa Martin Šmahel a Michal Gajdošech nerozhodli vo vode plávať úplne nahí. Kým ich kolega Ibrahim Maiga pre tento účel radšej zvolil plavky, Roba Miklu na prasačinky nebolo treba nahovárať dvakrát.

MartinŠmahel a Michal Gajdošech sa rozhodli, že sa v jazere vykúpu úplne nahí. Zdroj: TV MARKÍZA

Takéto sexi zadočky na markizáckej Farme snáď ešte ani neboli. Zdroj: TV MARKÍZA

Trenky totiž zhodil už na brehu a všetkým v jazere s radosťou ukázal svoju pýchu. „Prosím ťa nevyzliekaj sa. Nie, preboha,“ kričali Twiinsky, ktoré do jazera vošli v sexi dvojdielnych bikinách s riťkami ako z časopisu. S Robom to ale nepohlo a jeho šou tým ani zďaleka neskončila. Rovno pred zrakmi všetkých prítomných NÍM totiž začal doslova triasť kade-tade do všetkých smerov.

Robo Mikla všetkým ukázal to, čo bežne skrýva pod trenírkami. Zdroj: TV MARKÍZA

„Robo, ty si... kokos,“ zadúšal sa od smiechu Ibi a dobre sa zjavne zabávali aj Michal s Martinom. Twiinskam nakoniec, na ich radosť, pohľad na Miklovho kamoša ušiel, keďže sa v rýchlosti otočili iným smerom. „Nič som nevidela, chvalabohu,“ vydýchla si jedna z nich spokojne, po čom sa partička išla veselo ďalej čľapkať. Nuž, stále lepšie, ako sa po večeroch ohovárať tak, ako to robia noví bohatí.