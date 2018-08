DOD v Markíze: Zdravotné problémy Juraja Loja, zmenený imidž fešného herca a... Ošiaľ kvôli hviezde Skrytej vášne!

VIDEO: Pozrite si, ako to vyzeralo na DOD v Markíze

Ani upršané počasie neodradilo fanúšikov z celého Slovenska, aby v sobotu prišli do bratislavskej Záhorskej Bystrice. Konal sa tam totiž už 22. ročník Dňa otvorených dverí v Markíze. A účasť bola opäť obrovská - bránami televízie totiž prešlo vyše 20-tisíc návštevníkov, na ktorých čakal bohatý hudobný program, autogramiády známych tvárí, aj špeciálny zahraničný hosť.

Na podujatí nemohol chýbať ani herec Juraj Loj, ktorý už čoskoro zahviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome. Už na prvý pohľad však bolo jasné, že sa necíti vôbec dobre. Trápia ho totiž nepríjemné zdravotné problémy. Oči mal celé červené a opuchnuté a každú chvíľu musel siahať po vreckovkách.

„Sezóna začala, všetci kýchajú okolo mňa a ja mám takú alergiu asi, že... Preto mám aj okuliare, lebo akonáhle som na nejakom prudkom svetle, tak umieram prosto,“ prezradil nám Loj, ktorý vraj v minulosti so svojími problémami zašiel aj k alergológovi, no dnes sa skôr uberá cestou alternatívnej medicíny. Viac sa dozviete z videa.

Medzi prítomnými známymi tvárami sa objavil aj herec Matúš Kvietik, vnuk legendárneho Štefana Kvietika. Toho diváci Markízy spoznali pred tromi rokmi ako hviezdu seriálu Kukučka, v ktorom si zahral po boku Mary Havranovej. Odvtedy však fešák výrazne zmenil imidž - nechal si narásť vlasy aj bradu.

Herec Matúš Kvietik si nechal narásť vlasy aj bradu. Zdroj: Tv Markíza/Vlado Anjel

O najväčší ošiaľ sa v areáli televízie bez pochýb postaral zahraničný hosť, kubánsky herec Mario Cimarro. Toho väčšina Sloveniek zbožňuje vďaka kolumbijskej telenovele Skrytá vášeň, v ktorej si pred 15 rokmi zahral charizmatického Juana Reyesa. No a v sobtou zavítal do Markízy. Jeho účasť prilákala do Záhorskej Bystrice davy fanúšičiek, no a tie pri pohľade na urasteného Kubánca doslova strácali hlavu.

A mnohé z nich boli pre stretnutie s nim ochotné spraviť naozaj čokoľvek. „Keď sa Mario predieral autom cez dav fanúšikov k pódiu, chcel stiahnuť tienidlo, no omylom otvoril okienko. A fanúšičky sa mu cezeň doslova hádzali dovnútra,“ dozvedeli sme sa. Nám sa ako jediným podarilo s exotickým fešákom urobiť rozhovor. Už čoskoro ho nájdete na Topkách!

Hviezdu telenovely Skrytá vášeň Maria Cimarra sme vyspovedali. Rozhovor vám na Topkách prinesieme už čoskoro. Zdroj: Vlado Anjel

Viac FOTO z DOD v Markíze nájdete v GALÉRII»