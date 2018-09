Odpadnete od smiechu! Známy herec odhalil prvé vystúpenie z Tváre: Bude z neho žena a musel si prilepiť... Au!

V úvodnom čísle sa totiž bude pokúšať napodobniť jednu z najväčších popových legiend – Madonnu. Divadelní fanúšikovia, ktorí mali možnosť Kočiho vidieť aspoň v jednom muzikáli na Novej scéne, vedia, že so spevom či hereckým prejavom nebude mať ani najmenší problém. Nie nadarmo sa totiž v hlavných úlohách väčšinou alternuje s talentovaným Patrikom Vyskočilom, ktorý už Tvoju tvár absolvoval.

Po výbere prvého interpreta však musel čeliť úplne inej nečakanej situácii. Režisér Pepe Majeský ho prinútil oholiť si nohy.povedal nám so smiechom herec a z jeho prístupu a rozprávania je už teraz jasné, že s ním v Tvári nuda rozhodne nebude.

Dárius Koči si účasť v Tvojej tvári užíva plnými dúškami. V prvom kole sa premení na legendárnu Madonnu. Zdroj: TV MARKÍZA

Premena ale neskončila len pri oholených nohách. Keďže Dárius bude mať na sebe tesný kostým, bolo potrebné skryť aj jeho mužské partie. To neušlo ani pozornému oku Martina Nikodýma, ktorý sa v šatni čudoval, ako je možné, že „to“ nie je vidno. „No nie je to vidno, lebo je to prelepené páskou a je to tam všelijako poprepletané. A použil som dve pásky, lebo jedna bola málo. Akože nie preto... ale nedržalo to,“ vysvetľoval usmievavý herec, ktorý sa okrem Tváre aktuálne pripravuje aj na premiéru Ďurovčíkovho muzikálu Raspustin, kde si opäť zahrá hlavnú úlohu.