Pravda o Haasovej »manieroch« v Tvári: Chvíle plné strachu, musí byť na prístroji!

Blondínka sa síce v šou objavila na poslednú chvíľu po tom, ako účasť napokon odmietla Nela Pocisková, no maká, ako vie. Samozrejme, pokiaľ jej to dovolí zdravie – Zuzana je totiž už dlhé roky cukrovkárka. „Akonáhle mi je zle, keď idem na pódium, dajú mi rýchlo niečo sladké a idem ako normálny a zdravý človek. Ja som podstate zdravá, len tú cukrovku nosím so sebou,“ povedala Haasová v rozhovore pre Markízu.

Aj napriek tomu, že celú situáciu berie s nadhľadom, priznáva, že počas skúšok jej už niekoľkokrát prišlo zle. Prezradila aj to, že počas skupinového sedenia na gauči možno diváci zahliadnu fľašu so sladkou malinovkou, ktorú tam má stále pri sebe. Cukrovka je aj jedným z hlavných dôvodov, prečo je počas skúšok v miestnosti prítomná jej rodina. Najmä dcéra Romanka.

Aj napriek zdravotnému hendikepu zvláda Zuzana tréningy bravúrne. Zdroj: TV MARKÍZA

„Narodila sa mi preto, aby bola so mnou, nie odo mňa. A navyše, Romanka je jediná, ktorá vie, čo treba robiť, keď mi je zle,“ povedala Zuzana s tým, že dcéra jej už mnohokrát zachránila život. „Ja mám cukrovku prvého typu 30 rokov. Veľakrát ma zachránila už len tým, že vzala do tašky keksík pre mňa. Ja som zabudla, prišlo mi zle a ona ho pre mňa mala. Vie mi pichať aj inzulín,“ dodala na záver sympatická herečka, na ktorej stranu sa postavil aj tanečný tréner Miňo Kereš.

Zuzka Haasová síce nastúpila do šou v poslednej chvíli, no maká ako všetci ostatní. Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Ten hovorí, že blondínka je svedomitá, vždy pripravená a poctivo si plní všetky „domáce úlohy“. „Musíme, samozrejme brať ohľad na ten zdravotný hendikep, ktorý všetci vieme, že tam je. Niekedy sa necíti úplne v top forme, musí si kontrolovať hladinu cukru. Keď je niečo náročnejšie, musíme dodržiavať pitný režim, sledovať si to,“ prezradil čo-to zo zákulisia Zuzkiných tréningov.

„Ona je stále na tom prístroji. Ja keď som to videl prvýkrát, hovorím, že si v pohode? Bol som plný takého strachu, ale ona to vôbec nerieši. Klobúk dole. Naučila sa s tým žiť, fungovať a podávať plnohodnotný výkon. Táto šou nie je len sranda, ten proces je naozaj náročný,“ dodal na záver tréner, ktorý je s Haasovou zjavne viac než spokojný.