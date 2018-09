Hviezdna skupina presúva koncerty: Spevák bojuje so zdravotnými problémami!

Muzikant pritom zavtipkoval, že už nikdy viac nepôjde von s lídrom kapely U2 Bonom, ktorý má takisto problém s hlasivkami. Zmeny sa týkajú vystúpení Foo Fighters v Edmontone a Calgary, ktoré presunuli na október.

Skupinu Foo Fighters založil v roku 1994 Dave Grohl. Urobil tak po tom, ako zomrel Kurt Cobain - frontman legendárnej Nirvany, v ktorej Grohl pôsobil ako bubeník. Skupina má na konte zatiaľ deväť štúdioviek - Foo Fighters (1995), The Colour And The Shape (1997), There Is Nothing Left To Lose (1999), One By One (2002), In Your Honor (2005), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011), Sonic Highways (2014) a Concrete and Gold (2017). Kapelu doteraz 29 ráz nominovali na prestížne ceny Grammy, pričom dvanásť nominácií sa im podarilo premeniť na sošky.