Sexi jojkárka sa pochválila novým frajerom: Takto im to spolu pristane!

Pracuje ako farmaceutický reprezentant, pred menom má titul Ing., no pri pohľade na jej extravagantný zovňajšok by to na ňu zrejme tipol len málokto. Reč je o Zuzane Žilinčíkovej alias Zuzanite, ktorá v uplynulom období zažiarila aj na obrazovkách televízie JOJ v zoznamovacej šou Take me out.

Zuzanita si skúšala hľadať lásku aj cez zoznamovaciu šou Take me out. Zdroj: TV JOJ

Hoci išla do súťaže predovšetkým za účelom zviditeľniť sa, Zuzana sa nebránila ani možnosti nájsť si konečne muža svojich snov. Tam síce svojho vyvoleného nenašla, no veselá blondínka, ktorá si dlho užívala život so statusom „nezadaná“, sa podľa najnovších informácií predsa len dočkala.

Za všetko hovorí jej aktuálna fotografia na Instagrame, na ktorej pózuje po boku istého vyšportovaného muža. „Konečne som našla to, čo som tak dlho hľadala,“ okomentovala svoj záber čerstvo zamilovaná Zuzanita. Pozrite, ako im to spolu pristane!

Zuzanita sa na Instagrame pochválila so svojím novým frajerom. Zdroj: Instagram