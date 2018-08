Nočné scény, psychické problémy a hrozná žiarlivosť: Exfrajer hviezdičky z Joj prehovoril o dramatickom rozchode!

Čerstvo rozídená jojkárka otvorene o svojom násilnom EX: Bol to narušený idiot... Neuveríte, čo jej stváral!

Kým Zuzanita za koniec niekoľkomesačnej lásky ako hrom obviňuje svojho bývalého priateľa, on tvrdí pravý opak. Pravým dôvodom bola neho Žilinčíkovej žiarlivosť. „Začalo to vtedy, keď sme boli v Austrálii. Začala na mňa žiarliť. Žiarlila na internet, na môj Instagram, na všetko. Chcela úplne kontrolovať môj život. A to je už na mňa veľa. Má psychický problém. Namýšľala si o mne zlé veci, vravela mi, že som klamár. Nebol som z toho šťastný a neviem s tým nič urobiť. Snažil som sa,“ povedal v rozhovore pre TV JOJ Španiel, ktorý si vraj chcel Zuzanitu vziať a založiť s ňou rodinu.

Rozprávkovej láske Zuzanity a Sergia po pár mesiacoch odzvonilo. Zdroj: Instagram

Kým Zuzanita hovorí, že za rozpadom vzťahu je nevhodné správanie jej bývalého, on tvrdí pravý opak. Zdroj: TV JOJ

Nečakaný koniec nastal len pred pár dňami, keď za svojou vyvolenou pricestoval do Žiliny. „Spali sme spolu a okolo druhej v noci na mňa začala kričať, že som klamár. Že mi na Facebooku píšu nejaké štetky. Povedal som jej, že je to nemožné, pretože som si kvôli nej zablokoval Facebook,“ tvrdí Sergio, ktorý absolútne popiera Zuzanitine obvinenia, že žiarlil na to, ako sa sexica prezentuje na sociálnych sieťach.

„Vždy som jej hovoril, zlatko, je to tvoj život a môžeš si s ním robiť, čo chceš,“ vysvetlil Žilinčíkovej bývalý s tým, že nevylučuje, že by sa dal za istých okolností so Zuzanitou opäť dokopy. „Chcel by som byť s týmto dievčaťom, ale nie za týchto podmienok. Nevie, čo je skutočné a čo nie,“ myslí si Španiel. „Je to nemožné, kým nezmení svoje správanie ku mne. Pretože je to šialené. Kým sa nezmení, nebude mať normálny vzťah. Má veľký problém so žiarlivosťou,“ dodal na adresu potenciálnej spoločnej budúcnosti s jojkárskou hviezdičkou.