Jojkárska hviezdička krátko po rozchode: ZÁSNUBY... Fuu, to je ale kameň!

Po rozchode sa Zuzanita vyjadrila, že Španiel bol mimoriadne žiarlivý, cudzie mu nebolo ani prehnane majetnícke a násilné správanie či rozbíjanie vecí okolo seba. „Keď nájdete niekoho, kto je po 40-ke a je stále sám, bude tam chyba, i keď sa z počiatku zdá byť tým pánom dokonalým. A nikdy sa nedajte manipulovať, či pochybovať o sebe,“ vyhlásila a svojho ex označila za narušeného idiota.

Sergio jej však nezostal nič dlžný. Všetky jej vyjadrenia poprel a chybu videl v správaní sa jeho polovičky. Mosty však úplne spáliť zjavne nechcel. „Chcel by som byť s týmto dievčaťom, ale nie za týchto podmienok. Nevie, čo je skutočné a čo nie. Je to nemožné, kým nezmení svoje správanie ku mne. Pretože je to šialené. Kým sa nezmení, nebude mať normálny vzťah. Má veľký problém so žiarlivosťou,“ povedal po ich rozchode, čo vyznievalo, akoby dúfal v zmenu jej správania a spoločnú budúcnosť.

Zuzanita sa s rokom 2018 rozlúčila mimoriadne romanticky. Partner ju požiadal o ruku. Zdroj: Instagram Z.Ž.

Zuzanita skutočne prekvapila. Hoci sa len v lete rozišla s bývalým, pomaly začína chystať svadbu. Zdroj: Instagram Z.Ž.

Zuzanita sa ale najnovšie pohla ďalej. Počas silvestrovskej noci prekvapila svojich fanúšikov snímkou s prsteňom a šokujúcim komentárom. „Príchod nového roku 2019 som oslávila v kruhu rodiny s mojimi milovanými a potom sa to stalo... Konečne zasnúbená pod svetlami ohňostroja,“ napísala k záberu ruky, ktorú zdobí luxusný šperk. Nie je jasné, či sa vrátila k bývalému alebo má nový vzťah a ten nabral turbulentnú rýchlosť, no snáď jej to tentokrát konečne vyjde.