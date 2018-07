Konečne vyšla s pravdou von: Tehotná jojkárka priznala, kto je otcom jej dieťaťa!

PRAHA - A je to vonku! Len nedávno na verejnosti praskla informácia, že Melody Weefur, známa zo šou Nákupné maniačky, je tehotná. Exotická kráska už onedlho privedie na svet dvojičky a jej dcérka Harmony sa tak konečne dočká vytúžených súrodencov. Až doteraz však nebolo známe, kto je otcom malej slečny, keďže exotická kráska v televízii vystupovala ako slobodná mamička...

K otcovi Harmony sa nikdy nevyjadrovala a verejne sa prezentovala tým, že svoj poklad vychováva sama. O to väčší šok prišiel, keď svetu oznámila, že je tehotná. No a po niekoľkých týždňoch odvtedy, čo sa o túto radostnú novinku podelila, vyšla s pravdou von aj s identitou svojho partnera.

Svojou polovičkou sa pochválila na sociálnej sieti, kde zverejnila fotografiu, na ktorej pózuje s neznámym mužom a svojou dcérkou, Napokon vyšlo najavo, že sympatický chlapík nie je len otcom očakávaných dvojičiek, ale aj malej Harmony. Túto informáciu potvrdila aj pre Tv Joj, pričom dodala, že hoci boli naozaj rozídení, časom sa opäť dali dokopy.

Melody sa svojou láskou pochválila na Instagrame. Zdroj: Instagram M.W.

Z Melody sa už čoskoro stane trojnásobná mamina. Zdroj: Instagram M.W.

Melody prezradila aj to, že počas tehotenstva jej partner poskytuje naozaj veľkú oporu. No a ako sa nastávajúca trojnásobná mamina cíti? „Chvíľami ako nafúknutý balón. Inak som ale celkom fit. Pocitovo aj zdravotne sa mám bravúrne. Trápi ma chrbát a občas mi partner musí pomôcť postaviť sa na nohy, ale beriem to s humorom,“ povedala na záver.