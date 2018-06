Známe tváre si zastávajú sklamanú Daru a útočia na Rytmusa: Je*e mu!

V týchto dňoch urobil Rytmus nečakané romantické gesto, ktoré venoval svojej polovičke Jasmine. „Toto moje dievčatko fajnové oslavuje 29 rôčkov. To kedy a kde sme sa stretli prvýkrát a ako sa to začalo, si necháme pre seba. Bolo to to najsilnejšie, čo som v živote zažil a v priebehu minúty som cítil, že si...“ napísal na Instagrame a pripojil k tomu aj tri srdiečka. Namiesto pochvaly sa však teraz na neho valí vlna kritiky. Jeho expartnerku Daru Rolins totiž jeho poznámka, že to bolo to najsilnejšie, čo v živote zažil, kruto ranila a svoje srdce si tiež vyliala na sociálnej sieti.

„Niekedy vás veci zaskočia, sklamú, prekvapia, preberú z ilúzie ešte aj teraz, v dospelom veku. Ten život si nedá pokoj. Keď stojíte nohami pevne na zemi, resp. keď máte pomyselný bezpečnostný pás, stojí nás to - jak spievam v jednej pesničke iba "občas mierny stres a chaos, keď životom chceme bez zranenia prejsť.” To totiž asi bez toho ani možné nie je. Keby to občas nepichlo u srdca, ani nevieme, že ho máme, čo? Majte krásny večer,” napísala Dara krátko po tom, čo Rytmus zverejnil vyznanie Jasmine.

Pod jej statusom sa ihneď rozprúdila dlhá diskusia, kde sa do Rytmusa za to mnohí fanúšikovia navážajú. A nielen oni, ale aj mnohé známe tváre ako Monika Bagárová, Lenka Šóošová, Mária Čírová či Soňa Skoncová vyjadrujú speváčke podporu a posielajú jej srdiečka. Najostrejšie sa verejne vyjadrila česká modelka Simona Krainová, ktorá napísala stručne a výstižne, čo si o tom myslí: „Je*e mu.“

Známe tváre podporili Daru Rolins.

V dave sa však našli aj takí, ktorí si to vysvetlili inak a Rytmusa si zastali. „Ono mne to vyjadrenie od Rytmusa príde aj ako zle pochopené. Možno nešťastná formulácia. Mohol to pokojne myslieť, že v živote nezažil taký rýchly a silný prvý impulz k žene. Všetci vieme, že vzťah má vývoj a teda to nemusí znamenať, že celkovo vzťah s Darou bol slabší. On skôr venoval ten komentár k prvému stretnutiu,“ napísala jedna fanúšička pod speváčkiným statusom.