Lenka Šóošová s láskou spomína na letné tábory: Jedna vec jej ale trhá srdce

„Ja som už ako šesťročná išla do tábora. A zažila som si teda fantastické tábory. Otec robil v Slovenskej televízii, takže som chodila na také televizácke pionierske tábory, v nich sme furt vymýšľali fantastické veci. Netuším, aké tábory sa robia dnes, ale tie, v ktorých som bola ja, boli úplne super, aj teraz by som si kľudne taký tábor dala. Bavila ma dokonca aj rozcvička o siedmej ráno na lúke medzi kravami v Kokave nad Rimavicou... Bolo to super, s láskou na to spomínam,“ zaspomínala si v rozhovore.

Známa brunetka preto neváhala a staršieho syna Riška tiež prihlásila do tábora. „Rozhodli sme sa, že dáme Riška na taký wakelake tábor na Zlaté piesky. Je to len denný tábor, uvidíme, ako sa mu tam bude páčiť. Mne voda evokuje veľa spomienok na detstvo a Riško je super plavec, vody sa nebojí, tak som zvedavá, či ho to chytí. Budúci rok by som ho dala aj na nejaký viacdňový tábor. On je veľmi spoločenský, rád sa zoznamuje s deťmi, to je na ňom fantastické. A keď je vo svojom živle, tak nás ani nepotrebuje, takže v tomto ohľade sa oňho nebojím, no dnešné deti sú iné. Väčšinou sa totiž na ihrisku stretávame s tým, že sa s ním nikto nechce hrať. On sa totiž každého chytá - to má po mne, je taký haptický a často len tak príde za cudzím dieťaťom, že 'Čau, budeš sa so mnou hrať?' a to dieťa sa len otočí a ide preč. Ani nepovie, že 'Nie, nebudem.' Vtedy mi je Riška naozaj ľúto," priznala Šóošová.

„Tábory však podľa mňa deti veľmi tvarujú. Aj keď dnešné deti sú iné a je medzi nimi oveľa väčšia šikana, akú sme poznali my... No možno si to v táboroch dokážu tí vychovávatelia ustrážiť, to nedokážem posúdiť,“ uzavrela.