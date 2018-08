Dara Rolins po rozchode s Rytmusom poriadne pritvrdila: Fanúšikom pod pódiom ukázala bradavky!

Hoci si bývalí partneri v poslednom období prostredníctvom sociálnych sietí adresovali niekoľko „nenápadných“ odkazov a hovorilo sa, že blondínku raperove romantické vyjadrenia na adresu jeho novej lásky zamrzeli, takto zronená žena rozhodne nevyzerá. Práve naopak. Dara je plná energie a sexi viac než kedykoľvek predtým.

To dokázala aj počas posledného vystúpenia v Prahe, kde si hneď pri príchode na pódium podmanila stovky ľudí. Speváčka si svoj koncert poriadne užila a z jej dráždivých pohybov i poriadne odvážneho outfitu prítomní fanúšikovia nedokázali spustiť oči. Slovenská diva sa totiž nahodila do transparentného body, ktoré pripomínalo spodnú bielizeň.

Dara sa nikdy netajila tým, že bez podprsenky sa cíti pohodlnejšie. Takýto pohľad sa pred pár dňami naskytol fanúšikom, ktorí si ju prišli pozrieť do Prahy. Zdroj: profimedia.sk

A to ani zďaleka nie je všetko. Snáď nikomu pod pódiom totiž neušlo, že Dara pod kúskom čipkovej látky, ktorá jej „zahaľovala“ telo, nemala podprsenku, a tak na obdiv vytasila aj svoje bradavky. No a len čo sa otočila, všetkým sa naskytol pohľad na jej vykúkajúci zadok. Toto vystúpenie rozhodne možno označiť za jedno z najerotickejších, aké kedy speváčka predviedla a hoci sa to niekomu môže zdať až príliš, blondínka sa rozhodne nemá za čo hanbiť.