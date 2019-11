Strany vstupujú do predvolebnej kampane, minúť môžu tri milióny eur

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Politické strany a hnutia v utorok vstupujú do oficiálnej predvolebnej kampane. Avizoval to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý v pondelok vyhlásil termín volieb do Národnej rady (NR) SR na 29. februára 2020.