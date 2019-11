SMK, MF a Spolupatričnosť chcú čo najskôr dohodu na tvorbe kandidátky: Rokovali bez Mosta-Híd

BRATISLAVA - SMK, Maďarské fórum (MF) a hnutie Spolupatričnosť v utorok pokračovali v rokovaniach o spoločnom postupe do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Rokovania o podmienkach zostavenia spoločnej kandidátky chcú ukončiť čo najskôr. Informoval o tom tlačový tajomník SMK Róbert Králik. Dodal, že pozvánku na rokovanie dostalo päť maďarských strán, zúčastnili sa len tri.

"Zúčastnené strany otvorili a prerokovali viaceré otázky týkajúce sa technických parametrov spoločného postupu. Delegácie strán prezentovali svoje priority a posunuli sa vpred vo všetkých nastolených bodoch rokovania," priblížil Králik s tým, že sa dohodli na pokračovaní rozhovorov v súvislosti s kandidátkou.

Na rokovanie piatich strán koncom októbra prišli aj vládny Most-Híd a strana MKDA. Rokovanie bolo prerušené, pretože sa strany nevedeli dohodnúť na vylúčení prípadnej povolebnej spolupráce so Smerom-SD. Tú jednoznačne neodmietli Most-Híd a MKDA.

Na spoločnom postupe sa napokon dohodli MF, SMK a Spolupatričnosť. Hnutie má vytvoriť právne podmienky a premenovať sa na Magyar Közöségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť. Predseda MF Zsolt Simon vysvetlil, že pod týmto názvom budú strany kandidovať.

Most-Híd nerokoval s maďarskými stranami, rokovania považuje za ukončené

Most-Híd sa na utorkovom rokovaní maďarských strán nezúčastnil, rokovania považuje za ukončené. Povedala to hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme. Strana podľa jej slov trvá na svojom stanovisku.

Magdeme už po poslednom stretnutí piatich maďarských strán koncom októbra vysvetlila rozhodnutie Mosta-Híd nekorektným postojom partnerov. Poukázala na to, že Maďarské fórum (MF), SMK a Spolupatričnosť o spoločnej kandidátke do budúcoročných parlamentných volieb informovali krátko po tom, ako prerušili rokovanie s delegáciou Mosta-Híd. "Každému musí byť jasné, že snaha o dohodu z ich strany nebola úprimná, preto strana Most-Híd nevidí dôvod na to, aby v rokovaniach pokračovala," tvrdí strana.