Slovensko aj Česko trápia podobné problémy, zhodli sa Pellegrini a Babiš

Išlo už o siedme spoločné rokovanie vlád oboch štátov. Český premiér Andrej Babiš na tlačovej konferencii po rokovaní skonštatoval, že išlo o krátke stretnutie, podľa neho by sa mohlo rokovať aj dlhšie.

Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) pripomenul, že v uplynulom roku bol opäť zaznamenaný rast obchodnej aj turistickej výmeny medzi Slovenskom a Českou republikou. Poďakoval sa aj za spoluprácu v daňovej oblasti rezortov financií. "Navzájom sme si inšpiráciou," skonštatoval.

Peter Pellegrini Zdroj: TASR - Martin Baumann

Zároveň uviedol, že SR a ČR veľmi dobre obstáli v hodnotení daňových systémov v rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). "Svedčí to o tom, že s tými daňovými systémami v našich krajinách to asi nebude až také zlé, ako to často komentujú tí, ktorí tie dane v našich krajinách platiť musia," podotkol.

Aktuálna situácia v rámci EÚ

Babiš poukázal aj na aktuálnu situáciu v rámci Európskej únie. "Jasne deklarujeme, že EÚ je úspešný projekt, sme aktívni v rámci Európy. Máme jasné predstavy o tom, ako by mohla nová Európska rada fungovať," povedal Babiš. Podľa neho by sa malo hovoriť o všetkom, nielen o vybraných problémoch. Zároveň tvrdí, že Vyšehradská štvorka (V4) by mala pomáhať novej Európskej komisii. Z pohľadu tvorby európskeho viacročného finančného rámca český premiér zdôraznil, že nie je možné akceptovať zníženie kohézie.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Súčasne v súvislosti s neistým vývojom s dodávkami plynu cez Ukrajinu Pellegrini uistil, že v Slovenskej aj Českej republike je zabezpečená energetická bezpečnosť. "Tak Česká republika, ako aj Slovenská republika disponuje zásobami a je pripravená na zimnú sezónu tak, že nebude žiaden problém zásobovať našich podnikateľov, ale hlavne domácnosti plynom počas nasledujúcej vykurovacej zimnej sezóny," zdôraznil.

Babiš zagratuloval Slovensku

Babiš zagratuloval SR, že bude štátom s druhým najväčším podielom jadra v Európe. "Slováci, ako som sa dnes dozvedel, dokončia Mochovce a budú mať 65 percent jadra, a to je tiež stratégia Českej republiky," poznamenal s tým, že ČR v tomto smere "zaspalo dobu".

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Súčasťou rokovania vlád bola aj téma spoločného verejného obstarávania v oblasti obrany. "Hovorili sme aj o možnosti recipročných nákupov, keďže Slovensko plánuje dovyzbrojiť armádu," povedal slovenský premiér. Podľa neho ak budú obstarávať vojenskú techniku dve krajiny vo väčšom množstve, tak sa dokážu vyjednať lepšie ceny, ako keby to riešila každá krajina samostatne, a môže to prispieť aj k väčšej transparentnosti.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Obaja premiéri sa počas tlačovej konferencie dotkli tiež 30. výročia Nežnej revolúcie. Pellegrini pripomenul, že v Bratislave sa úspešne zavŕšilo zriadenie Českého domu. "Som presvedčený, že tento stánok podvihne našu spoluprácu nielen v ekonomickej, ale aj v kultúrnej oblasti," uzavrel slovenský premiér.

Kalavská sa stretla s českým kolegom, hovorili aj o reforme zdravotníctva

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) sa v pondelok po spoločnom rokovaní vlád Slovenskej a Českej republiky vo Valticiach na Morave stretla s českým ministrom zdravotníctva Adamom Vojtěchom. Na bilaterálnych rokovaniach sa venovali problematike reformy slovenských nemocníc, tzv. stratifikácii či problematike ľudských zdrojov v zdravotníctve. Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Šéfka slovenského rezortu vysvetlila, že reforma má najmä zvýšiť kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj zlepšiť jej dostupnosť. Výsledky by podľa Kalavskej pocítili nielen pacienti, ale aj zdravotnícki pracovníci, vytvoril by sa priestor pre vznik špičkových pracovísk a vyššia špecializácia nemocníc a tímov v nich.

České ministerstvo zasa predstavilo riešenie centier excelentnej starostlivosti či nástroje na zatraktívnenie nedostupných lokalít, ktoré v súčasnosti pripravuje aj slovenský rezort. Zástupcovia oboch strán hovorili aj problematike zdravotníckeho personálu či o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby.