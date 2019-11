Maďarské strany potvrdili spoluprácu podpisom memoranda

BRATISLAVA – Spolupráca maďarských strán chce prispieť k zmene, ktorú Slovensko potrebuje. Po štvrtkovom podpise memoranda o volebnej spolupráci troch maďarských mimoparlamentných subjektov – SMK, Maďarské fórum (MF) a Spolupatričnosť, ktoré do volieb pôjdu na spoločnej kandidátnej listine pod značkou Maďarská komunitná spolupatričnosť, to povedal volebný líder Gyula Bárdos.

"Maďari na Slovensku boli pri dôležitých pozitívnych momentoch v histórii SR, ako bol vstup do EÚ a NATO či prijatie eura," pripomenul bývalý poslanec Národnej rady SR, ktorý v roku 2014 kandidoval v prezidentských voľbách. "Teraz chceme opäť pomôcť k zmene vládnutia, k nastoleniu skutočne právneho štátu, ale aj odstráneniu regionálnych rozdielov," uviedol.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Zvýraznil, že spoločná kandidatúra ponúka skúsených ľudí s mladistvým elánom. "Sú to ľudia, ktorí majú oporu v regiónoch, kde žijú a pôsobia na lokálnej úrovni," dodal súčasný predseda Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku Csemadok Gyula Bárdos. Zmluvu o predvolebnej spolupráci i podmienky spoločnej kandidátky odsúhlasili jednotlivé strany počas uplynulého víkendu (23. - 24. 11.).

Za lídrom kandidátky je na druhom mieste predseda hnutia Spolupatričnosť Szabolcs Mózes, trojkou je predseda Republikovej rady SMK Peter Őry. Na štvrtom mieste je predseda MF Zsolt Simon, piate miesto patrí predsedovi SMK Józsefovi Menyhártovi. V prvej desiatke je tiež bývalý europoslanec József Nagy. Na posledných dvoch miestach sú bývalí predsedovia SMK, Pál Csáky (149.) a József Bérenyi (150.). Celkovo má v 150-člennej kandidátke SMK 90, ďalšie dve strany po 30 miest, v prvej dvadsiatke patrí SMK 12, MF a Spolupatričnosti zhodne po štyri miesta.

Maďarské strany rokovali o prípadnej spolupráci už počas leta. Na spolupráci sa napokon v októbri dohodli len MF, SMK a Spolupatričnosť (po novom Maďarská komunitná spolupatričnosť). Rokovanie s Mostom-Híd stroskotalo podľa tvrdenia vládnej strany na neúprimnosti partnerov. Tí naopak hovoria o tom, že Most nebol ochotný vylúčiť spoluprácu so Smerom. Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.