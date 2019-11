Kandidátka Smeru prišla o ďalšie veľké meno: Lajčák končí, Sakovú by ponuka potešila

"Kandidátka je v rukách predsedníctva strany, neviem, či na nej budem. Ak však ponuka príde, budem ju zvažovať,“ uviedla o svojej prípadnej politickej budúcnosti. Po stredajšom rokovaní vlády sa tiež vyjadrila ku kauze podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD). Povedala, že osobne sa neangažuje v straníckej diskusii o tom, či by mal rezignovať na svoj post v dôsledku svojej komunikácie s obvineným Marianom. Kočnerom. "Je to na jeho rozhodnutí a jeho svedomí, on vie najlepšie, čo si s dotyčným písal,“ povedala Saková na adresu Glváča. Priznala zároveň, že sa v tejto otázke stotožňuje s postojom predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD). "Teda ak je niečo nevysvetliteľné, tak by sa mala opustiť nejaká stolička,“ naznačila.

S premiérom sa šéfka rezortu vnútra zhoduje aj v názore na 50-dňové moratórium na predvolebné prieskumy. "Nemyslím si, že je teraz efektívne sa vôbec baviť o 50-dňovom moratóriu a že je správne takto vstupovať do už rozbehnutej predvolebnej kampane,“ povedala pred médiami.

Lajčák sa nevidí v žiadnej budúcej vláde

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) sa nevidí v žiadnej budúcej vláde. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády. "Keby som chcel byť súčasťou slovenskej politiky, tak by som kandidoval za prezidenta," odpovedal na otázku o svojej politickej budúcnosti. Dodal, že by sa chcel aj naďalej venovať diplomacii. V politike pôsobiť naďalej neplánuje. Na otázku, či je ministrom naposledy, odpovedal: "Hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy, ale nevidím sa v žiadnej budúcej vláde."