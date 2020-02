VOĽBY 2020 Kiska ešte nebol vypovedať na polícii v súvislosti so zverejnenými videami

Odborníci podľa Kisku skonštatovali, že video týkajúce sa kauzy pozemkov vo Veľkom Slavkove zverejnené v stredu 19. 2. je zostrihané a smiešne nahraté. Exprezident vo štvrtok hovoril, že za videami stojí vládna strana Smer-SD.

Líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič zverejnené video nevidel, chce si ho pozrieť a chce si tiež počkať na reakciu podpredsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej. To, čo o videu zachytil v médiách, považuje za vážnu vec."Ak by bol náznak pochybnosti, že to nebolo tak, ako doteraz Andrej Kiska hovoril, bol by to vážny problém," odpovedal na otázku k povolebnej spolupráci s Kiskom. Dodal však, že sa spolupracuje s politickou stranou a nie iba s konkrétnym človekom.

Nezaradený poslanec a jeden z lídrov mimoparlamentnej koalície Progresívne Slovensko-Spolu Miroslav Beblavý novinárom povedal, že video ešte nevidel, Kiska mu dal vysvetlenie. "Stojí to všetko na tom, či je video pravdivé alebo účelovo zostrihané, v tejto chvíli nemám dôvod spochybňovať to, čo povedal pán Kiska," dodal.

Poslanec za opozičnú SaS Karol Galek označil zverejnenie videí za špinavú kampaň, dodal, že posudzovať video by mali iní a nie politici. Predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina si podľa svojich slov potrebuje k zverejneným videám urobiť svoj vlastný názor a "dopočuť" vysvetlenie.

Dve videá

V súvislosti s kauzou pozemkov už vyšli na verejnosť dve videá. V druhom zverejnenom videu vystupuje Kiska a počuť na ňom svedka z jeho procesu v kauze pozemkov Michala Šuligu. V rozhovore rozoberajú aj možné povolebné scenáre. V prvom videu z minulého týždňa Šuliga tvrdí, že Kiska vedel, že sa mu predáva nezákonne vydržaný pozemok a že mu "držal stranu". Na zázname vystupuje aj Milan Reichel spájaný s popradským podsvetím.

Kiska sa ešte ako prezident o pozemky súdil so zubárom Jánom Francom, spor prehral v roku 2018. Vo svojom zdôvodnení rozsudku sudca Miroslav Radačovský uviedol, že Kiska nadobúdal pozemok v dobrej viere a nemohol vedieť, že bol získaný nezákonne. Kiska v súvislosti s prvým videom podal trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie na prokuratúre v Poprade. Označil ho za zinscenované.