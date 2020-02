Ďalšie kompromitujúce VIDEO na Kisku: Líder Za ľudí reaguje! Harabin hovorí o riťke

Tretie video sa objavilo v nedeľu podvečer. Stojí za ním rovnaký anonym, ktorý poslal aj predchádzajúce videá. Autor videa už v úvodných titulkoch sľubuje, že v zverejňovaní bude pokračovať. Na treťom videu, ktoré má bez úvodných titulkov okolo dvoch a pol minúty, je opäť líder strany Za ľudí Andrej Kiska a Michal Šuliga. Video dostali viaceré redakcie slovenských médií.

Ďalšie video so Šuligom

Aj toto video, podobne ako druhé začína rozhovorom medzi Kiskom a jeho bývalým obchodným partnerom Michalom Šuligom. „Toto podpíšem, ty mu to daj, nech to operatívne niekedy podpíše,“ hovorí vo videu Kiska. „On to podpíše, donesie, len on mi žerie vždy nervy s tým, že vieš...,“ hovorí Šuliga. „Nebudeme to takto riešiť, ja rozumiem, že by som mohol požicať... Všetci sme v tom,“ povedal Kiska.

Z videa nie je celkom jasné, čo presne rozoberajú, no podobne ako v predchádzajúcich videách je témou rozhovoru je kúpa pozemkov. Práve cez Šligu Kiska v minulosti Kiska kúpil pozemky vo Veľkom Slavkove, kvôli ktorým bol Kiska pred súdom. Nakoniec sa však ukázalo, že pôvodných vlastníkov o pozemky obrali podvodníci.

Kiska hovorí o diskreditačnej kampani

Všetky videá navodzujú dojem, že Kiska vedel, že pozemky sú kradnuté. To však líder strany Za ľudí odmieta a podal aj trestné oznámenie. Sám šiel dobrovoľne vypovedať na NAKA. Tvrdí, že za videami podľa jeho informácií stojí niekto zo strany Smer a obálku s týmto menom už odniesol vyšetrovateľom. Bývalý prezident reagoval aj na tretie video.

„V tom ďalšom postrihanom videu, čo vidia aj amatéri, je presne vidieť, kto sa ma snažil do čoho namočiť, a ako som to odmietol. Áno, moja blbosť je, že som sa s tým človekom vôbec stretol a rozprával,“ napísal na sociálnej sieti Kiska. „Ak mal Smer záujem ma zdiskreditovať, ako pred prezidentskými voľbami v roku 2014, touto sériu trápnych videií sa im to znova nepodarilo. A voľby dopadnú rovnako,“ povedal.

Ani Štefan Harabin si nenechal ujsť túto príležitosť a na tretie video reagoval. Na sociálnej sieti mu zložil krátku básničku. „Kiska, Kiska, riť ti stíska.“

Ako kupoval pozemky od Šuligu?

Pred vyše dvadsiatimi rokmi chcel Kiska spolu s prvou manželkou kúpiť pozemok, na ktorom by si postavili rodinný dom. Našiel ho na základe inzerátu v Novom Čase, kde Šuligova firma ponúkala pozemky pod Tatrami. Keď sa dohodli, Šuliga Kiskovi povedal, že má na predaj ešte jeden pozemok. Dnes je tento pozemok všetkým dobre známy, ide o pozemok, ktorý predtým vlastnil zubár Ján Franc. Podľa rozhodnutia súdu bol nezákonne vydržaný. Zubár Franc sa s Kiskom o pozemok súdil ešte v roku 2018, keď bol Kiska prezident. Miroslav Radačovský, ktorý dnes pôsobí v europarlamente za stranu ĽSNS a preslávil sa útočnými vyjadreniami na adresu Kisku ešte ako sudca krátko po procese, pred dvoma rokmi rozhodol, že Kiska musí Francovi pozemok vrátiť. Podľa rozhodnutia súdu však Kiska pri kúpe pozemku konal v dobrej viere.