VOĽBY 2020 Kiska aj Sulík reagujú na pozvanie od Matoviča: Budú rokovať za jedným stolom

Kiska je ochotný na stretnutie s Matovičom zobrať celý tím odborníkov a diskutovať o programoch a prioritách. Vo videu na sociálnej sieti podotkol, že v utorok ráno sa stretol so Sulíkom a ostatní lídri opozície neprišli, aj keď pozvanie dostali. "Ja som Igora vždy pozval na každé stretnutie, ktoré sme organizovali. Nemyslím si, že odkazy cez médiá sú správna forma, ale je to vždy lepšie ako vydieranie partnerov," uviedol Kiska.

"Opakovane som sa vyjadril, že prijmem akékoľvek pozvanie na stretnutie demokratickej opozície, čiže prijmem aj toto pozvanie Igora Matoviča," povedal Sulík. K dohode o spoločných bodoch programu dodal, že je 18 dní do volieb a nikto nevie, kto všetko sa do parlamentu dostane a aká koalícia vznikne. Deň po voľbách si preto môžu predsedovia strán spolu sadnúť a rokovať o spoločnom programe, myslí si Sulík. Matovič v utorok pozval predsedov opozičných strán za jeden stôl, aby sa dohodli na spoločných bodoch programu do tohtoročných parlamentných volieb. Môžu tak urobiť do dňa volieb.