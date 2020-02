VOĽBY 2020 Kotlebovci odmietajú diskusie v TA3: KDH má problém so stretnutím s kamerami

„Z objektívnych dôvodov sme odmietli účasť na konkrétnom formáte televíznych debát v TA3. Nejedná sa však v žiadnom prípade o úplné odmietnutie našej účasti v televíznych debatách počas predvolebnej kampane,“ objasnil Ďurica. Televízia TA3 uviedla, že na základe Radou pre vysielanie a retransmisiu schváleného projektu pozývala kandidátov politickej strany ĽSNS do predvolebných diskusií. „Uvedená politická strana nám písomne oznámila, že jej kandidáti sa vo vysielaní nezúčastnia. Všetky predvolebné debaty, ktoré televízia TA3 organizuje až do 26. februára na základe Radou pre vysielanie a retransmisiu schváleného projektu, budú bez účasti politickej strany Kotlebovci – ĽSNS,“ vysvetlila v stanovisku asistentka generálneho riaditeľa TA3 Darina Baranová.

KDH má problém so stretnutím s kamerami

Hnutie KDH deklaruje, že je pripravené zúčastniť sa na každom normálnom, konštruktívnom a racionálnom stretnutí s demokratickými stranami. Avšak so stretnutím s kamerami má problém. Povedal to predseda KDH Alojz Hlina. Reagoval tak na pozvanie Igora Matoviča (OĽaNO) za spoločný stôl s predsedami demokratických opozičných strán. KDH je pripravené stretnúť sa s ostatnými demokratickými stranami vo veci hľadania prienikov v programe. "So zúčastňovaním sa na 'reality show' pod tlakom kamier, namiesto poctivého a trpezlivého hľadania riešení programových prienikov, však máme problém," uviedol Hlina. Podotkol, že formu, ako má hľadanie prebiehať, ešte zváži. Matovič v utorok pozval predsedov opozičných strán za jeden stôl, aby sa dohodli na spoločných bodoch programu do tohtoročných parlamentných volieb. Môžu tak urobiť do dňa volieb.