PRIESKUM Bitka generácií môže rozhodnúť o budúcej vláde: KDH sa vymyká z opozície

Prieskum agentúry MVK ukazuje priemerný vek voličov jednotlivých strán. Zdá sa, že najmladších voličov má nová koalícia PS/SPOLU, hneď za nimi nasledujú odídenci zo SaS. Tieto dve strany volia ľudia s priemerným vekom okolo 38 rokov.

GRAF Priemerný vek voličov jednotlivých strán

O rok viac majú priemerne voliči Kotlebovej strany ĽSNS. Na chvoste tabuľky sa ocitli strany KSS, Smer a KDH. Priemerný vek posledných troch strán je okolo 54 až 57 rokov.

Mladí by volili Kotlebu

Včerajší prieskum Focusu ukázal aj to, že pokiaľ by volili mladí ľudia od 15 do 29 rokov, voľby by vyhrala práve táto strana. Prieskum si nechala vypracovať Rada mládeže Slovenska (RmS) na vzorke 585 respondentov vo veku 18 až 29 rokov. Na druhom mieste sa umiestnila strana Za ľudí, nasleduje koalícia strán PS/SPOLU, ktorá je medzi mladými rovnako populárna ako strana Sme rodina.

Zdroj: mvk

Preferencie podľa prieskumu

Voľby by podľa prieskumu MVK vyhral Smer-SD (19,1 %), nasledovala by koalícia PS/Spolu (9,7 %) a ako ďalšia by sa umiestnila strana ĽSNS (8,9 %). Štvrté miesto by získala nová strana Za ľudí (8,8 %), piate by bolo OĽaNO (7,9 %), ktoré by bolo hneď pred KDH (7,6 %). Národniari z SNS by získali rovných sedem percent a Sme rodina 6,5 percent. Ostatné strany by skončili pred bránami parlamentu.