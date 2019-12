KDH vyzýva premiéra aj celý Smer-SD: Mali by prevziať zodpovednosť za mýtny tender

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini a strana Smer-SD by mali prevziať zdopovednosť za kauzu mýtny tender z roku 2009. Vyzvali ich k tomu podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac a europoslanec a člen predsedníctva KDH Ivan Štefanec. Zdôvodnili to v stanovisku tým, že Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe kontroly konštatoval nevýhodnosť zmluvy a neschopnosť firmy SkyToll, prevádzkovateľa mýtneho systému, plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy. KDH uviedlo, že na tieto pochybenia upozorňuje už viac ako desať rokov.

"Zmluva so SkyToll bola od začiatku podozrivá a naše pochybnosti sme vyjadrili ešte v Národnej rade Slovenskej republiky. Celková suma 106 miliónov eur ročne je extrémne nadsadená, najmä ak ju porovnáme s Českou republikou, kde systém stál len 43 miliónov ročne," povedal Zajac. Pripomenul, že v roku 2015 podali podnet na Generálnu prokuratúru SR, ktorá ho po štyroch rokoch zamietla. Tento rok im podľa neho dal za pravdu NKÚ, keď konštatoval, že vzniklo podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu. "Je škandalózne, že vláda sa týmto materiálom ani nezaoberala, len ho vzala na vedomie. Vyzývame premiéra Pellegriniho, ktorý bol v rokoch 2002 až 2006 asistentom Ľubomíra Vážneho (vtedajší minister dopravy za Smer-SD) a v rokoch 2006 až 2010 poslancom NR SR, aby vyvodil politickú zodpovednosť," uviedol Zajac. Zároveň žiadajú čo najskoršie vypísanie nového tendra a aby SkyToll odovzdal celé technické zariadenie štátu za jedno euro.

Mýtny tender je podľa Štefanca jednou z najokatejších zlodejín smeráckych vlád, pričom každú slovenskú domácnosť v ňom mali okradnúť o 455 eur. "NKÚ konštatoval, že podmienky tendra boli od začiatku nastavené nevýhodne a nie je možné, aby o tom všetci zúčastnení nevedeli. Ak by podľa neho nebolo peňazí z Európskej únie, tak by Slovensko ani nemalo za čo stavať a opravovať diaľnice. Toto je výsledok smeráckeho manažovania štátu. Ak sa bude premiér Pellegrini, tak ako jeho predchodca, snažiť opäť zamiesť túto kauzu pod koberec, bude jasné, že avizovaný nový Smer prináša opäť len staré rozkrádanie," dodal Štefanec.

Remišová kritikou nešetrí

Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (strana Za ľudí) tento týždeň vyzvala predsedu Smeru-SD Roberta Fica a poslanca Ľubomíra Vážneho, aby odstúpili z kandidátky strany do parlamentných volieb. Nedávne zistenia NKÚ podľa nej potvrdzujú, že zmluva na elektronické mýto podpísaná počas vtedajšieho ministra dopravy Vážneho za Ficovej vlády, je pre štát maximálne nevýhodná a prichádza o stovky miliónov eur. Ľudia zodpovední za takéto obrovské škody spôsobené štátu by podľa Remišovej nemali byť poslancami. "Dnes aj NKÚ potvrdzuje, že veľkú časť z mýta si na základe zmluvy podpísanej za vlády Roberta Fica necháva prevádzkovateľ systému. Peniaze tak končia v cyperských schránkvových firmách," upozornila Remišová s tým, že ľudia, ktorí sú za to zodpovední, nemajú v politike čo robiť. Strana Za ľudí, ak bude po voľbách vo vláde, podľa poslankyne okamžite začne prípravy na prebratie prevádzky mýta po skončení zmluvy o tri roky, aby náklady na prevádzku boli okolo 10 %, ako je to bežné v iných krajinách.

Systém distribúcie príjmov z mýta podľa kontroly NKÚ nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy významne prispievali na ich výstavbu a údržbu. "Celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 dosiahol takmer 1,58 mld. eur. Z tejto sumy platby SkyTollu dosiahli sumu 760 mil. eur (48 %), ďalším dodávateľom bola uhradená suma 108 mil. eur (6,8 %)," uviedol v správe NKÚ. Čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta predstavoval 709 mil. eur (44,9 %), čo NKÚ považuje za nedostatočné.

Úrad pukázal na výšku provízie

Úrad tiež poukázal na značnú výšku provízie sprostredkovateľa Paywell, a. s., za platby palivovými kartami, ktoré boli najčastejším spôsobom platby mýta. Za roky 2010 až 2018 tieto provízie dosiahli 76 mil. eur. "Rôzne spôsoby navyšovania ceny za mýtny systém spôsobia, že konečná cena bude v porovnaní s pôvodnou výrazne vyššia. Národná diaľničná spoločnosť do konca roka 2018 zaplatila takmer 870 mil. eur, z toho až 760 mil. eur tvorili platby firme SkyToll, čo bolo o 44 mil. eur viac ako bola predpokladaná cena celého kontraktu, ktorý sa má ukončiť v roku 2022," upozornil NKÚ. NDS podľa zmluvy so SkyTollom z roku 2009 mala za mýtny systém do roku 2022 zaplatiť 716 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.