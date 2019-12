Prieskumy idú do finále! Rastie Matovič aj ĽSNS, po Moste obrovský prepad ďalšej koaličnej strany

Najsilnejšou stranou je stále Smer-SD. Oproti minulého mesiacu si pohoršili o 0,4 percenta. Za nimi nasleduje Kotlebova ĽSNS a na treťom mieste je koalícia PS/SPOLU. Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 2. až 9. decembra.

Najväčší pokles zaznamenala SNS, vzrástlo OĽaNO

Kotlebova strana oproti minulému mesiacu percentuálne narástli. Koalícia PS/SPOLU si naopak pohoršila. Na štvrtom mieste je strana Za ľudí so ziskom 9,2 %. Piate skončilo hnutie OĽaNO, ktoré si polepšilo najviac. V decembrovom prieskume majú 8 %. Za OĽaNO nasleduje Sme rodina, KDH, SaS a poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu je Dankova SNS, ktorá zaznamenala oproti minulému mesiacu výrazný pokles.

Čo sa týka mandátov, ani teraz by súčasná koalícia vládu nezostavila. Smer a SNS by získali len 46 mandátov. Most by sa do parlamentu nedostal ani podľa decembrového prieskumu. Opozičné strany by mali spolu 70 mandátov, ak do koalície nerátame Sme rodina (13 mandátov) a druhá najsilnejšia strana ĽSNS (21 mandátov).

Zdroj: Focus

Respondentom bola položená nasledujúca otázka. „V budúcoročných parlamentných voľbách budú kandidovať nasledujúce politické strany a hnutia. Predstavte si, prosím, že by sa už budúci víkend konali na Slovensku parlamentné voľby. Zúčastnili ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“