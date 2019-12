Parlamentné voľby sa blížia: Béla Bugár si nevie predstaviť opätovnú spoluprácu so Smerom

BRATISLAVA – Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár si nevie predstaviť opätovnú spoluprácu so Smerom-SD po voľbách 2020. A to aj vzhľadom na to, že ďalšie strany, ktoré zobral Most-Híd na kandidátku, Smer-SD odmietajú.

Rovnako neprijateľný je preňho však predseda opozičného OĽaNO Igor Matovič, ktorého považuje za rozbíjača. S hnutím OĽaNO ako takým Bugár problém nemá. Hovoril o tom v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podpredseda Národnej rady SR Martin Klus (SaS) zas varoval pred spojením Smeru-SD a SNS s ĽSNS po voľbách a kritizoval ich tichú koalíciu.

Bugár nevie dokázať, že bola pri hlasovaní o predĺžení moratória na prieskumy dohoda medzi Smerom-SD, SNS a ĽSNS. Môže sa to podľa jeho slov ukázať ešte pri hlasovaní o návrate investičného zlata z Británie na Slovensko. V súvislosti so zlatom Bugár uviedol, že klub ešte nerozhodol o postupe, ale on osobne je za to, aby to nepodporili. Bugár zároveň nepodporí mimoriadnu schôdzu, ktorou chce opozícia dosiahnuť rokovanie o bodoch vyradených z aktuálnej schôdze.

Zdroj: SITA/AP/Geoffroy van der Hasselt, Alexandra Čunderlíková, TASR/Jaroslav Novák

Klus v diskusii zdôraznil, že SaS na rozdiel od Smeru-SD a SNS nekomunikuje s kotlebovcami. Varuje pred modelom tichej podpory, aký zaviedol v Českej republike premiér Andrej Babiš s komunistami. Tichú koalíciu ĽSNS so Smerom-SD a SNS kritizuje.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Diskutujúci sa venovali aj nahrávke niekdajšieho generálneho prokurátora s exministrom financií Jánom Počiatkom (Smer-SD), ktorú zverejnil Denník N. Bugár uviedol, že by Počiatek s Dobroslavom Trnkom nemali byť na slobode. Zdôraznil však, že to je iba jeho názor, a že majú o tom rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní.

"V krajine, kde minister financií hovorí s generálnym prokurátorom v podguráženom stave o tom, ako niečo ukradol v miliardách a niektorí čelní predstavitelia strany Smer sa tvária, že sa nedeje nič, a ešte k tomu chceme do takejto krajiny priniesť 31,7 tony zlata, tak má občan serióznu obavu, čo sa tu ešte ide stať," podotkol Klus.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Ku zmenám v justícii, ktoré prešli na vláde po spoločných rokovaniach ministra Gábora Gála (Most-Híd) a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) Bugár povedal, že vďaka nim bude môcť minister konať voči sudcom, ktorí nemajú byť sudcami. Klus považuje zmeny za kozmetické, ale lepšie ako nič. „Prišlo to ale neskoro. Museli zomrieť dvaja mladí ľudia. Mohli sme takéto niečo urobiť podstatne skôr,“ poznamenal.

Bugár hovoril aj o situácii, ak by po voľbách 2020 nebol Most-Híd v parlamente. Obáva sa výrazného zhoršenia slovensko-maďarských vzťahov aj vďaka maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. "Nás neriadi Orbán, ani nikdy nebude," zdôraznil Bugár. Klus pripomenul, že viaceré opozičné strany majú na svojich kandidátkach Maďarov. Pre Bugára je napríklad maďarská platforma Progresívneho Slovenska "katastrofa".