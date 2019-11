Ďalšie špinavosti v THREEME: Kočner si písal so Zsuzsovou o vražde Kuciaka, vypadnuté zuby a suma za popravu

Mariana Kočnera usvedčuje okrem iného aj komunikácia prostredníctvom aplikácie Threema. Písal si s ďalšou obvinenou Alenou Zsuzsovou, ktorá mu robila volavku. Na slová o vražde si dávali pozor a v ten deň ani raz nenapísali slovo vražda ani meno Ján Kuciak. V komunikácii sa však objavujú signály, ktoré podľa vyšetrovateľov a prokurátorov s vraždou súvisia. Komunikáciu zverejnil Denník N.

USB = Kuciak

Podľa komunikácie Zsuzsová nevedel presný deň, kedy bude vražda vykonaná. Vo februári 2018 bolo mrazivé počasie a snežilo, vrahom situáciu komplikovalo počasie. Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára okolo pol deviatej večer. Vrahovia boli pripravení už 19. februára, no v dome videli aj jeho partnerku, preto odišli. Mysleli si, že neskôr tam už nebude.

Kuciaka podľa denníka v komunikácii označovali ako USB, čo vyplýva z celkovej komunikácie. „Riešiš aj tie interiéry na USB?“ pýtal sa Kočner Zsuzsovej deväť dní pred vraždou. „Jasne, to už dávno! Ten Ti tiež vrátim a ten projekt by že vraj mal byť hotový už tento týždeň,“ odpovedala Zsuzsová. „S tým USB sa asi nepodarilo nič,“ pripomínal sa Kočner svojej volavkej 18. februára.

Loading 90 percent

Podľa Zsuzsovej sa podarilo. „Len bol Valentín a potom hneď p…a sneh. Ale vyzdvihne sa. Vsjo je už loading 90 percent,“ napísala Zsuzsová. Neskôr mu napísala, že „vydržíme a šicko bude“. Vražda sa stala o tri dni.

Deň vraždy

V deň vraždy, teda 21. februára napísal Peter Tóth Kočnerovi, že dočasne pozastavuje činnosť tímu. Na mysli mal sledovací tím, ktorý Kočner financoval. Písal mu o jednej v noci z 20. na 21. febrára. Kočner neodpisoval. Písal si však so Zsuzsovou, ktorá reagovala až o siedmej ráno. Opísala mu, že sa cíti zle, berie paralen a mala hrozný sen. „Sníval sa mi hrozný sen, strašný, vypadávali mi zuby. A tri predné spodné, keď som chytila, zostali mi medzi prstami aj s polkou ďasna,“ napísala mu.

V ten deň si písali o tom sne, Zsuzsová hľadala, čo to znamená, v snári. Podľa jej mamy to znamená, že niekto zomrie. „Klídek,“ písal Kočner. Zsuzsová však trvá na tom, že to znamená, že niekto zomrie. Zsuzsová dúfa, že to nebude nikto blízky, lebo nemá rada pohreby. Kočner na chvíľu prerušil komunikáciu so Zsuzsovou, písal mu Tóth. Pýta sa, či im Kočner doplatí február, potom pauza a ďalej sa uvidí. Týka sa to sledovacieho tímu. Kočner to potvrdil a požadoval komplexné vyúčtovanie nákladov a všetko, čo doteraz urobili mali natiahnuť na jeden alebo viac USB a odovzdať dvojmo. Pre neho a Norbert Bödöra.

Cena za vraždu v správe

Okolo pol desiatej Kočnerov opäť písal Zsuzsovej. O 10:16 mal stretnutie s Mariánom Krajňákom, ktorý pracoval pre Pentu. O 16.20 Kočnerovi napísala Zsuzsová. „Dnes sa budem desiť zaspať.“ Bolo to zrhuba štyri hodiny pred vraždou. „Prečo? Si bola u zubára a povedal, že máš skorbut???“ pýtal sa on. Zsuzsová potom poslala Kočnerovi obrázok, ktorý už polícia nevie prečítať. „ “ odpísal jej zhruba o dve hodiny. Číslo 50, šípka doprava s anglickým slovom soon, teda čoskoro. Šípka ukazovala na symbol smrtky. 50-tisíc bola odmena, ktorú podľa obžaloby Kočner za vraždu Zsuzsovej vyplatil.

Zsuzsová mu odpísala, že toľko určite nie, že sa cena upraví tak, aby bol každý spokojný. Ďalej pokračovala o zuboch. Vraj jej v sne vypadlo osem zubov, čo je nejak veľa mŕtvych. „To asi skapú tí cigoši, čo nás oj…li o podpisy. Horné sú rodina, spodné cudzí.“ Zsuzsová sa tešila, „lebo všetky boli spodné“. O pol ôsmej opäť o zuboch.

Únos sa nekonal, zabili ho

O 19.41 napísala Kočnerovi. „To druhé splnomocnenie v každom prípade treba zobrať k notárovi?! :/ Nemôže to byť podpísane aj bez toho? Bolo by to oveľa rýchlejsie aj lacnejšie.“ Kočner odpísal, že áno. „Všetko, čo som povedala je tak a nie je s tým ani žiaden problém, ja sa len snažím ušetriť čas a peniaze kvôli tej 50-tke. A druhá vec, že sa ma to pýtal ten kupec, že sa mám opýtať. A zase sneží.“ napísala Zsuzsová asi dvadsať minút pred vraždou, o štvrť na deväť večer.

Kočner odpísal, že sneží aj u neho. „To by ešte nebolo také zlé, ale má brutálne mrznúť. Preto som sa pýtala, či sa s tým treba je…ť,“ odpovedala Zsuzsová. Kočner už na to neodpisuje. Pôvodne mali Kuciaka uniesť a zbiť. Únos sa však nekonal, vrahovia novinára a jeho priateľku zabili. Telá tam nechali a polícia ich našla o štyri dni neskôr. Deň po vražde sa Kočner a Zsuzsová stretli na Vajanského nábreží, aby jej predal peniaze.

Deň, kedy to zistilo celé Slovensko

Správu o Kuciakovej smrti sa Slovensko dozvedelo v pondelok 26. februára 2018 pred deviatou ráno. Zsuzsová napísala o 8:43 Kočnerovi smajlíka, ktorému je zle. Kočner sa neozýval. „On sa j…l do nejakej veľkej ruskej veci, kde ide o veľa peňazi,“ napísal tri minúty po deviatej Bödör Kočnerovi. O pár sekúnd neskôr napísal Kočnerovi aj Peter Tóth. „Bratm, to, čo sa stalo, išlo mimo nás, dúfam.“

Kočner neskôr odpísal aj Tóthovi aj novinárke Martine Ruttkayovej vetu, ktorú mu napísal Bödör. Odslova doslova. Vetu skopíroval. Ruttkayovej pridal nejaké svoje konšpirácie. „Debil. Si padol na hlavu? On sa j…l do nejakej veľkej ruskej veci,“ napísal Tóthovi. „On sa j…l do nejakej veľkej ruskej firmy, čo robila nejaké obchody s ropou alebo niečím takým,“ napísal Ruttkayovej. Neskôr sa Kočner dohodal na stretnutí so Zsuzsovou v Báči.