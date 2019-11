VIDEO Advokát Kvasnica nevylučuje, že obvinení z vraždy Kuciaka ešte začnú rozprávať

„Kde bola Slovenská informačná služba, kde boli jednotlivé zložky Policajného zboru? Akú istotu máme, že sa nám tu nepohybujú ďalší Kočnerovci alebo ďalšie takéto skupiny?“ pýtal sa Kvasnica, ktorý je v prípade právnym zástupcom Zlatice Kušnírovej, matky zavraždenej archeologičky Martiny.

Na otázku, či by sa okrem vykonávateľov, sprostredkovateľov a objednávateľa vraždy nemal zodpovedať ešte niekto ďalší, odpovedal, že zatiaľ nie sú žiadne dôkazy, ktoré by oprávňovali vzniesť obvinenie proti iným osobám. „Pochopiteľne, treba sa pripraviť na to, že ochota ľudí obvinených z vraždy hovoriť môže časom stúpať, ak uvidia, že dôkazná situácia je absolútne v ich neprospech. Možno sa musíme pripraviť na to, že ak budú odsúdení, budú rozprávať aj o iných veciach, než o akých vieme z Threemy alebo Viberu,“ dodal Kvasnica.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

O skúsenostiach v boji s mafiou na konferencii hovoril taliansky národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu Federico Cafiero de Raho. Pripomenul, že jeho krajina prijala prvý protimafiánsky zákon už v roku 1982. Mafie v súčasnosti podľa neho pôsobia ako medzinárodné siete ekonomického charakteru, ktoré hľadajú uplatnenia v takých krajinách, kde nie je proti nim vyvíjaný tlak.

Dodal, že na rozdiel od minulosti používajú násilie len ako krajný prostriedok. Taliansko je podľa národného prokurátora iniciátorom spolupráce v Európe v oblasti tvorby protimafiánskej legislatívy či vytvorenia spoločného protimafiánskeho tímu alebo zdieľania informačných databáz.

Na konferencii Slovensko proti všetkým mafiám v utorok vystúpili aj ďalší experti na boj s mafiou z Talianska. Konferencia, ktorú iniciovali rodiny Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a organizačne ju zastrešil Trnavský samosprávny kraj, pokračuje aj v stredu.