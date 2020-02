VOĽBY 2020 Dobrá voľba presadzuje zavedenie ôsmich volebných obvodov

ŠTRBSKÉ PLESO - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba presadzuje zavedenie ôsmich volebných obvodov, ktoré by mali odrážať osem existujúcich samosprávnych krajov. Cieľom je podľa predsedu strany Tomáša Druckera dosiahnuť, aby v parlamente sedeli poslanci, ktorí budú vyvážene zastupovať všetky slovenské regióny. Uviedol to počas štvrtkovej tlačovej konferencie na Štrbskom Plese.

„Zmena volebného systému, ktorý zabezpečí proporcionálne zastúpenie osobností z jednotlivých regiónov Slovenska v parlamente, je pre nás principiálna otázka a je pre nás kľúčovou podmienkou na vstup do prípadnej budúcej koalície. Verejnoprávne usporiadanie musí dať možnosť občanom podieľať sa na správe vecí, ktoré sa ich bytostne dotýkajú, a to nielen na miestnej úrovni či úrovni regiónu, ale aj štátu. Cesta k zabezpečeniu tohto cieľa spočíva v zmene volebného systému, ktorý dokáže zabezpečiť vyvážené zastúpenie regiónov v slovenskom zákonodarnom zbore,“ ozrejmil líder strany. Okrem toho chcú zvýšiť počet preferenčných hlasov v parlamentných voľbách zo súčasných štyroch na šesť.

Podpredseda Dobrej voľby a zároveň starosta Štrby Michal Sýkora dodal, že pomer poslancov parlamentu podľa regiónov je v súčasnosti nevyvážený. Napríklad zo 150-členného pléna zastupuje Bratislavský kraj 54 poslancov, kým pre Prešovský a Košický kraj je to len 12 zákonodarcov. „Podľa počtu obyvateľov jednotlivých krajov by ich napríklad v krajoch na východe malo byť po 23, v Trenčianskom kraji by sa ich počet mal zvýšiť zo súčasných desať na 17 poslancov,“ konkretizoval Sýkora.

Otázku samosprávy Dobrá voľba vníma mimoriadne vážne, čo potvrdzuje podľa Druckera aj zloženie kandidátky. Upozornil, že v prvej tridsiatke kandidátnej listiny je osem primátorov a starostov. „Rôznorodé skúsenosti jednotlivých zástupcov miest a obcí nám pomáhajú prinášať také riešenia, ktoré samospráva reálne potrebuje,“ skonštatoval.

Strana zároveň prezentovala desatoro pre fungujúcu a prosperujúcu samosprávu. Ciele súvisia práve so zmenou volebného systému a týkajú sa napríklad modernizácie samosprávy, opatrení v oživení a podpore poľnohospodárstva, prístupu k verejnému vodovodu a kanalizácii či výstavby nájomných bytov. Strana chce zároveň presadiť samostatnú agentúru prípadne ústredný orgán štátnej správy pre oblasť turizmu a posilniť úlohy krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu.