VOĽBY 2020 Strany môžu finančné dary prijímať len do konca kampane

BRATISLAVA - Finančné dary na transparentných účtoch môžu politické strany kandidujúce vo voľbách do Národnej rady (NR) SR prijímať len do konca volebnej kampane. Tá sa končí v stredu 26. februára o polnoci, teda dva dni predo dňom konania volieb. S financiami na transparentných účtoch strany nemôžu hýbať ešte 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb.

Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje strany, že sú povinné zabezpečiť, aby nemohli byť na osobitný platobný účet pripísané finančné prostriedky počas volebného moratória, teda 48 hodín pred voľbami. Zákon o volebnej kampani tiež upravuje spôsob, akým môžu strany prijímať dary. Podporovatelia im ich môžu posielať na transparentný účet výlučne bezhotovostným prevodom. Nemôžu vložiť hotovosť priamo na účet, ani poslať peniaze poštovou poukážkou. V opačnom prípade musí strana tieto peniaze do 30 dní vrátiť. Dar musí strana vrátiť aj v prípade, ak z výpisu z účtu nie je jasne preukázané, kto je darcom.

Politické subjekty navyše podľa zákona nemôžu ešte 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb nakladať so zvyšnými financiami na osobitných účtoch. Nemôžu s nimi hýbať ani počas prípadného konania vo veci porušenia pravidiel financovania kampane. Ak však strane ostali neuhradené faktúry, môže svoje záväzky z osobitného účtu uhradiť aj po skončení kampane a vyhlásení výsledkov. "Zákaz platí iba pre nepoužité finančné prostriedky (t. j. disponibilný zostatok po uhradení všetkých záväzkov), a preto neuhradené faktúry za volebnú kampaň môžu byť uhradené z osobitného platobného účtu aj v čase 48 hodín pred konaním volieb, ako aj po ich vykonaní," vysvetľuje rezort vnútra.

Kandidujúce politické subjekty musia najneskôr v 30. deň po voľbách doručiť ministerstvu vnútra záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň. Správu musia odovzdať v listinnej a elektronickej podobe. Potrebné tlačivo zverejní rezort vnútra na svojom webe najneskôr v deň konania volieb. Voľby do NR SR budú 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Na kampaň môžu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže od 9. mája do 4. novembra 2019.