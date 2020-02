VOĽBY 2020 Drucker v kampani poriadne pritvrdil: Výsmech a varovanie pre Kisku!

To bolo hlavné vodítko, ktoré Drucker v kritizujúcom statuse na sociálnej sieti použil. "Andrej, je to na uterák do ringu," začína rázne Drucker. "Ťahal si medové motúzy ako vrátiš späť ukradnutú krajinu, ale výsledkom bolo iba sebestredné vyhraňovanie sa a falošné spájanie.

Nárast extrémizmu, nový líder Igor Matovič, stratený bývalý prezident s prepadom dôveryhodnosti zo 72% na 29% a rozbitá “demokratická opozícia” je to, čo si dosiahol," pokračuje bývalý minister zdravotníctva.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Tvoj klip je trefný, Andrej

Drucker spomenul aj zverejnený klip Za ľudí, v ktorom Andrej Kiska ide lesom a vyberá si ktorým smerom sa krajina vyberie. Oblečený je v turistickej výstroji. "Najnovší Tvoj klip je trefný. Bezhlavo beháš s baterkou po lese a hľadáš sever," uštedril Drucker ranu Kiskovi. Ten dokonca bývalú hlavu štátu varuje, aby nedopadol ako expremiér. "Zváž, aby si nedopadol ako Fico. Bez kreditu a bez úcty. Pretvárka nemôže nikdy dlho vydržať. Ani divadlo a prázdne heslá, ktoré zaplnili politiku. To je úboho málo na akúkoľvek zmenu," odkázal na záver Drucker.