Pellegrini odmieta povolebnú spoluprácu s ĽSNS: Ide o postoj celej strany

Peter Pellegrini

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

BRATISLAVA - Povolebná spolupráca strany Smer-SD so stranou Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) neprichádza do úvahy. Uviedol to v rozhovore premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a dodal, že podľa neho ide o postoj celej strany. Na otázku, či by v prípade rokovaní so stranou Mariana Kotlebu odišiel zo Smeru, však premiér priamo neodpovedal.