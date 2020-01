Vzťahy v koalícii pred voľbami sú ako manželstvo pred zánikom, zhodnotil Danko

"Doslova s takou plnou zodpovednosťou bolo treba schváliť štátny rozpočet," povedal v rozhovore predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko. Zdôraznil, že otázka zloženia budúcej vlády závisí od výsledkov volieb. "Nie je priestor na veľké 'bratríčkovanie', už sme v ringu, idú voľby. V politike je to tak a už sa učím od nich: Neber to, Andrej, osobne. Tak sa začínam stavať v týchto veciach ako oni," skonštatoval v súvislosti so vzťahmi vo vládnej koalícii.

To, či si vie predstaviť ešte ďalšiu vládu so Smerom-SD a Mostom-Híd, povedať nechcel. "To je čistá teória, pretože vláda vždy vzniká na základe výsledkov volieb, teraz nie je podstatné kto s kým," poznamenal. Problém pri vyostrovaní vzťahov s Mostom-Híd ku koncu minulého roka vidí okrem iného v tom, že predsedovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi v septembri neprešli v parlamente národnostné školy. "Problém je v tom, že hranica záujmov národnostných a národných je niekedy nespojiteľná. Vždy sa to objaví. Dostali sme takú malú politický pomstu za to, že sme v septembri nepodporili tento zákon," povedal Danko.

Dodal, že aj na základe toho Most-Híd nepodporil ďalších päť zákonov SNS, medzi nimi aj návrh na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. Bugár podľa jeho slov musel aj pre klesajúce preferencie opäť vyjsť s "maďarskou kartou a povedať, že SNS je zase zlá a teda jej neprejdú ďalšie veci". "Nepodporili mi päť zákonov, a to nebolo politický fér za jeden zákon o národnostnom školstve. Béla Bugár bez toho, aby mi to povedal, zarezal päť zákonov, ktoré mohli ľuďom pomôcť," doplnil s tým, že ho mrzí aj zastavenie novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorou chceli urýchliť proces rekonštrukcií vysokoškolských internátov.

V najbližších dvoch mesiacoch do volieb bude podľa svojich slov sústrediť program strany na odpočet vecí, ktorými ľuďom SNS pomohla. Podotkol, že otázne je, či chcú ľudia cirkus a divadlo. "Ako mi raz povedal český prezident Miloš Zeman, vôbec nie je dôležité, čo pre ľudí robíš, ale ako sa prezentuješ a čo im rozprávaš," dodal v reakcii na klesajúce preferencie SNS v predvolebných prieskumoch.