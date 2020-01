Socialisti.sk v prípade úspechu vo voľbách: Deklarujú, že chcú zásadne zmeniť priority štátu

BRATISLAVA - Mimoparlamentné hnutie Socialisti.sk chce v prípade úspechu vo februárových parlamentných voľbách zásadne zmeniť priority štátu a presmerovať financie z vojenských výdavkov do zdravotníctva, školstva, výstavby bytov pre mladé rodiny a zvýšenia dôchodkov. Na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave to vyhlásil predseda hnutia Eduard Chmelár. Informoval o tom hovorca hnutia Matej Pintér.

Potrebné zdroje na reformy pre ľudí chce hnutie nájsť v ušetrených prostriedkoch z rezortu obrany, predovšetkým zo zbrojenia. "Socialisti odmietajú zvýšenie výdavkov na armádu do roku 2024 na dve percentá HDP. Naopak, tieto výdavky chcú znížiť na 1,5 percenta HDP, čo je podiel, ktorý si v tom istom roku naplánovalo na obranu Nemecko," uviedlo hnutie. Po znížení vojenských výdavkov na 1,5 percenta HDP by podľa neho vznikla úspora vo výške 0,47 miliardy eur ročne, čo by predstavovalo za štvorročné volebné obdobie úsporu vo výške 1,88 miliardy eur.

"Pri takejto úspore vieme ušetrené prostriedky využiť napríklad na výstavbu deviatich nových nemocníc s kapacitou 400 lôžok na nemocnicu, výstavbu takmer 40.000 bytov pre mladé rodiny, výstavbu vyše 700 materských škôl s kapacitou 150 detí na škôlku, výstavbu vyše 600 domov pre seniorov s kapacitou 80 dôchodcov na domov, navýšenie dôchodkov o 427 eur ročne pre každého dôchodcu a zvýšenie platov učiteľov základných a stredných škôl o 435 eur mesačne pre každého učiteľa," spresnilo hnutie.

Socialisti.sk chcú využiť poradný hlas občanov, aby v elektronickom hlasovaní dostali sami možnosť rozhodnúť, kam pôjdu ušetrené peniaze.