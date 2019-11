Svetové inštitúcie sú z nás zhrozené: Dĺžka navrhovaného moratória ich doslova prekvapila

BRATISLAVA - Prieskumy verejnej mienky sú tu od dôb ustanovovania parlamentnej demokracie a po udalostiach novembra 1989, kedy sa verejnosť dostala k vytúženej slobode sú stále neoddeliteľnou súčasťou informovania občanov. Na stole je teraz zákon, ktorý pripravilo pôdu pre 50-dňové moratórium pred parlamentnými voľbami. Prezidentka čaká, či poslanci prelomia jej veto a v prípade, že by sa tak stalo sa obráti na Ústavný súd SR. Zahraničné inštitúcie však z tejto legislatívy rozhodne nemajú radosť a zverejnili rozsiahle stanovisko. Súčasné moratórium je pritom stanovené na 14 dní pred voľbami.

Slovenský parlament práve prijal zákon, ktorý obmedzuje zverejňovanie výsledkov volebného hlasovania 50 dní pred voľbami. Toto nariadenie by viac ako strojnásobilo dĺžku súčasného obmedzenia nahlásenia o prieskume na Slovensku počas dvoch týždňov pred voľbami. Bolo by to jedným z najdlhších embarg v celej Európe.

Vďaka tomu by sa Slovensko stalo treťou najviac reštriktívnou krajinou na svete, pokiaľ ide o obmedzenie prieskumov v predvolebnom čase. 50-dňové embargo by prekročilo iba 90-dňové embargo Kamerunu a 150-dňový blok Tuniska. Žiadna iná krajina, kde sa uskutočňujú volebné prieskumy, takto neobmedzuje publikovanie prieskumov verejnej mienky.

Agentúry sa búria

Spoločnosti ESOMAR (Global Insights Community), SAVA (Slovenská asociácia pre výskum trhu a verejnej mienky) a WAPOR (Svetová asociácia pre výskum verejnej mienky) uverejnili spoločné stanovisko, v ktorom odporúčajú zrušiť tieto obmedzenia týkajúce sa publikovania prieskumov verejnej mienky, aby umožnili voličom prístup k najpresnejším informáciám alebo prinajmenšom nepredlžovať platné 14-dňové obmedzenie, ktoré už existuje.

ESOMAR, SAVA a WAPOR si myslia, že tieto obmedzenia potláčajú slobodu prejavu a demokraciu. Skrývajú informácie o volebnom prostredí pred voličmi. Politici a kandidáti môžu mať prístup k údajom o prieskumoch, ale schválené zákony spôsobujú to, že podobné informácie nedostávajú aj voliči. Tieto obmedzenia sú vyhlásením vlády, že neverí inteligencii voličov.

Vidia v tom rozpor

Generálny riaditeľ ESOMAR Finn Rabin minulý rok napísal v správe ESOMAR / WAPOR správu o slobode vykonávať prieskumy verejnej mienky: „Obmedzenie zverejňovania volebných prieskumov je v rozpore nielen s právom na slobodné uskutočňovanie volieb, ako to potvrdzuje článok 10. Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ale aj k dokázanému zisteniu, že volebné prieskumy sú relatívne neutrálnou interpretačnou pomocou. “

Marita Carballo, predsedníčka WAPOR, zdôrazňuje, že: „Bezplatné uverejňovanie prieskumov verejnej mienky zohráva zásadnú úlohu vo všetkých spoločnostiach a je nevyhnutné pre informovanie občana. Zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov verejnej mienky obmedzuje voľný prístup k informáciám a ohrozuje demokraciu. Preto dôrazne nesúhlasíme s takýmito obmedzeniami. Občania majú právo byť informovaní a ak budú z dôležitých informácií vylúčení, privilegovaná menšina si vždy nájde cestičku. "

Problém pre občanov a novinárov

Toto obmedzenie je obzvlášť problematické v krajinách viacerých strán ako je Slovensko. Poslanci sa volia v krajinách s viac ako dvoma politickými stranami alebo s viac ako dvoma prezidentskými kandidátmi. Obmedzenie dostupnosti informácií o preferenciách môže viesť k zle informovaným rozhodnutiam vo voľbách.

Spoločnosti ESOMAR, SAVA a WAPOR považujú zatemnenie prieskumov na Slovensku po dobu 50 dní pred voľbami za závažné obmedzenie práv verejnosti na získanie dôležitých a spoľahlivých informácií, ktoré im pomáhajú odovzdávať svoj hlas, ako aj na práva novinárov, aby presne informovali o samotných voľbách.