Prichádza nový PRIESKUM: Kiska naďalej rastie, zlé správy pre Sulíkovu SaS a pokles Smeru

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome októbra a novembra, zvíťazila by v nich strana Smer-SD s 20 percentami hlasov. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia s 11,7 percenta a tretia by skončila strana Za ľudí s 10,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1020 respondentov, ktorý sa uskutočnil od 30. októbra do 6. novembra.

Najnovší prieskum na štvrté miesto postavil stranu ĽSNS Mariana Kotlebu so ziskom 10,3 percenta. Za nimi sa nachádza Boris Kollár s hnutím Sme rodina s rovnými siedmimi percentami.

Otázka v prieskume znela: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Šanca pre opozíciu

Z prieskumu vyplýva, že šancu na poskladanie vlády by mala skôr opozícia. Strany PS/Spolu (21), Za ľudí (19), KDH (10), OĽaNO (10), SaS (9) a Sme rodina (13) by mali v parlamente väčšinu, a teda 82 mandátov. Smeru by zostalo 36 kresiel, ĽSNS 19 a SNS 13. Smeru by teda na zloženie vlády nestačila ani podpora kotlebovcov a dokopy s národniarmi by tak mali 68 mandátov.

Alarmujúca situácia pre SaS

Pokračovanie je v podobe národniarov z SNS so ziskom 6,8 percent. Kresťanskí demokrati by získali 5,7 percent spolu s OĽaNO. Situácia sa nevyvíja priaznivo pre Slobodu a Solidaritu, ktorá oproti októbru poklesla na rovných 5 percent a je teda na hranici zvoliteľnosti.

Zdroj: Focus

Pred bránami parlamentu by skončil Bugárov Most-Híd so ziskom 4,1 percent, nasledovaný SMK so ziskom 3,5 percent. Štefan Harabin s hnutím hlási zisk troch percent, za ním je hnutie Tomáša Druckera Dobrá Voľba s necelými troma percentami. V prieskume sa objavilo aj hnutie Máme toho dosť!, ktoré vedú nespokojní farmári na čele s Patrikom Magdoškom.

V prepočte na percentá by 14,4% respondentov nešlo voliť a 10,5% odpovedalo "neviem". Rozhodnutých voličov by teda bolo 75,1%.