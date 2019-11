Návrhy kandidátok musia strany podať do 1. decembra 2019

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

BRATISLAVA - Politické strany musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra 2019. Vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V súvislosti s vyhlásením termínu volieb do Národnej rady (NR) SR, ktoré budú 29. februára 2020, o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe aj s ďalšími termínmi.