FOTO Odvolila aj Zuzana Čaputová: Dúfam, že sa predstavitelia extrému nedostanú do druhého kola

„Je to zaujímavý pocit, pre mňa to nie je iba o dnešnom dni, vnímam to ako zavŕšenie niekoľkomesačnej snahy,“ povedala. Tieto voľby považuje za špecifické, keďže sa k nim podľa nej viaže silné volanie po zmene.

„V istom zmysle možno stojíme na križovatke, aj z hľadiska straty alebo budovania dôvery verejnosti, aj z hľadiska zahranično-politickej orientácie,“ povedala s tým, že za významné považuje nielen voľby prezidenta, ale aj májové eurovoľby a budúcoročné parlamentné.

Osobne si netrúfa tipovať výsledky, odôvodňuje to aj tým, že nemá najnovšie čísla z interných prieskumov, ale aj silnou antikampaňou. Verí však, že má šancu dostať sa do druhého kola, aj keď očakáva, že nezíska toľko percent, koľko dosahovala v posledných predvolebných prieskumoch. Predpokladá, že by s ňou mohol postúpiť Maroš Šefčovič, sklamaním by bolo, ak by do druhého kola postúpili predstavitelia extrému.

Ešte nevie, či bude antikampaň riešiť aj trestnoprávne, radí sa o tom aj s inými právnikmi. „Zaskočila ma silná, nenávistná kampaň, ktorá ani veľmi nesúvisela s vecnými dôvodmi. Bola som označená ako kandidát, ktorý je z opačného brehu,“ pokračovala Čaputová. Kandidátka na prezidentku zároveň odpovedala aj na otázku, či v prípade, že sa nestane prezidentkou, bude kandidovať na post predsedníčky Progresívneho Slovenska. Čaputová to odmietla. „Nie, nechystám sa byť predsedníčkou Progresívneho Slovenska,“ odpovedala.

Pre veľký záujem aj zahraničných médií mali voliči v Pezinku problém dostať sa do volebnej miestnosti, niektorí boli zaskočení prítomnosťou toľkých médií a obávali sa snímania kamier. Čakanie na výsledky strávi Zuzana Čaputová s partnerom a dcérami doma, neskôr sa presunie do Bratislavy, kde strávi volebnú noc.