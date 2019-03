Prezidentské voľby: Premiér podporuje, aby občania SR mohli voliť hlavu štátu v zahraničí

"Je čudné, že pri rôznych typoch volieb máme rôzne systémy. Myslím si a tak, ako som hovoril aj s ministrom Lajčákom, naše slovenské ambasády po celom svete by vedeli technicky zabezpečiť, aby sa dalo odvoliť na našich zastupiteľských úradoch. Mali by sme v tom do budúcna urobiť poriadok a zjednotiť tú logiku. Ak sa môžu naši ľudia zúčastniť volieb na našich ambasádach pri iných typoch volieb, nevidím dôvod, prečo by sa nemohli zúčastniť i volieb prezidenta SR, ak sú občanmi SR, majú slovenský pas, akurát, že žijú v zahraničí a plnia si tam úlohy," zdôraznil Pellegrini.

Podľa neho skúsenosti z týchto volieb, keď Slováci žijúci v zahraničí takú možnosť nemajú, by mohol "začerstva" pretaviť do reality už novozvolený prezident. "Možno by mohol sám prísť s takou iniciatívou a dohodnúť s vládou, aby sme urobili legislatívne zmeny a predložili to už teraz do parlamentu. Ja s tým problém nemám," navrhol premiér. Váži si všetkých občanov, ktorí pricestovali pre voľby aj z ďalekého zahraničia. Ako dodal, elektronické voľby sú otázkou budúcnosti. Tak ako v súčasnosti nakupujeme cez internet z pohodlia domova, i volebný akt sa časom možno presunie do digitálnej podoby.​