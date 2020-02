Bývalý minister Sólymos: Po strate matky sám v nákupnom centre

Dnes ho náš čitateľ stretol v jednom z nákupných centier samého. „Bolo na ňom vidieť, že ho strata matky zasiahla. Vyzeral byť smutný,“ napísal nám Andrej z Bratislavy. Bývalý minister a dnes trojka na kandidátke strany Most – Híd sa v nedeľu okolo obeda vybral do nákupného centra v Petržalke. Sadol si sám do kaviarne a hral sa s mobilom. Nevedno, či na niekoho čakal.

László Sólymos je pravdepodobne posledným ministrom súčasnej vlády, ktorý vo funkcii skončil tesne pred voľbami, ktoré sa majú konať v sobotu 29.2. Dôvodom jeho odchodu bol incident v centre mesta pod vplyvom alkoholu. „Zažívam veľmi ťažké obdobie vo svojom rodinnom živote a v tejto zložitej a emočne vypätej situácií som sa včera (22.1.2020 pozn.red.) zachoval zle a pre mňa osobne nezvyčajne. Som jednoducho človek a zlyhal som. Všetky škody, ktoré som spôsobil, samozrejme uhradím a majiteľom reštaurácie sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa každému, koho sa moje včerajšie správanie právom dotklo. Ospravedlňujem sa svojej rodine, kolegom na ministerstve, spolustraníkom a verejnosti. Som pripravený niesť za svoje ľudské zlyhanie zodpovednosť. Je mi ľúto, že moja štvorročná tvrdá práca je ukončená jedným chybným krokom,“ napísal po incidente na sociálnej sieti Sólymos.

Zdroj: topky, tip čitateľa

Na druhý deň podal demisiu. Množstvo ľudí mu cez sociálne siete vyjadrovalo podporu. A to nielen bežní ľudia, ale aj politici, ktorí ho roky osobne poznajú. Začiatkom februára sa naposledy on a jeho rodina rozlúčili s mamou. Po pár dňoch sa opäť so svojimi straníkmi zapojil do predvolebnej kampane.